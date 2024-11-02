Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.2 комментария
«Калашников» завершил испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»
Концерн «Калашников» завершил ходовые испытания судна «Хаска-10»
Концерн «Калашников» завершил испытания судна «Хаска-10» на воздушной подушке, предназначенного для работы в экстремальных условиях.
Президент концерна Алан Лушников сообщил, что испытания успешно завершены, и сейчас идет процесс оформления документации и сдачи работ. Он отметил, что судно можно считать состоявшимся, а концерн начинает обсуждение его использования с потенциальными заказчиками, передает ТАСС.
Лушников рассказал, что изначально судно проектировалось с иной комплектацией, однако в связи с изменившимися условиями были пересмотрены некоторые узлы. Тем не менее, «Хаска-10» полностью соответствует современным требованиям и готова к эксплуатации.
Судно «Хаска-10» было разработано «Рыбинской верфью», которая входит в состав концерна «Калашников» с 2015 года. Разработка началась в 2018 году по заказу Минпромторга России в рамках государственной программы развития судостроения. Судно способно передвигаться при температуре до минус 50 градусов, что делает его идеальным для работы в суровых климатических условиях. ВМФ России проявляет к нему значительный интерес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил судно на воздушной подушке «Хаска-10» за день до форума «Армия-2020». Судно на воздушной подушке «Хаска-10» вышло на всесезонные испытания.