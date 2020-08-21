«Калашников» представил несколько новинок на форуме «Армия-2020»

Концерн «Калашников» за день до форума «Армия-2020» представил несколько новинок, в том числе корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который был разработан по заказу Минпромторга.

«Движители – 2х1500 л. с. Полезная нагрузка – 10 тонн, дальность плавания – 400 миль, экипаж – три человека», – цитирует ТАСС презентацию корабля.

Гендиректор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил, что Рыбинская верфь построила корабль по заказу Минпромторга России.

Также на форуме показали автомат ак-19 под патрон НАТО 5,56 мм и новейшее синхронизированное с гаджетами ружье МР-155 Ultima, и облик пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм.

«Емкость патронного короба – 100 патронов, ленточное питание. У изделия есть определенный настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания», – пояснил специалист концерна Григорий Лысенко.

Тарасов также отметил, что ружье МР-155 Ultima – шаг в область индустрии развлечений.

«Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски. <...> Производить Ultima мы будем на Ижевском механическом заводе», – отметил гендиректор.

Кроме того, «Калашников» показал противотанковую ракету «Вихрь-1» и зенитную управляемую ракету 9М333. Также Тарасов сообщил, что ведется работа по увеличению дальности пуска «Вихря-1», на данный момент она составляет 8 километров, разработчик надеется увеличить дистанцию до 10 километров.

Ракета 9М333 недавно завершила один из этапов испытаний. «Эта ракета работает по принципу «выстрелил-забыл», – пояснил Тарасов.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что на форуме «Армия-2020» впервые могут показать комплексы С-500.

Напомним, концерн «Калашников» в рамках государственного оборонного заказа разрабатывает новый ручной пулемет РПЛ-20.