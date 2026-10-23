Армия Южной Кореи отработала сценарий полномасштабного конфликта

В Южной Корее 4,1 тыс. военных отработали сценарий полномасштабного конфликта

Tекст: Мария Иванова

Ежегодные маневры прошли с 19 по 23 октября на фоне масштабных учений «Хогук». В них приняли участие около 4,1 тыс. военнослужащих командования наземных операций, передает ТАСС со ссылкой на сухопутные войска страны.

Разведывательные и артиллерийские подразделения отработали обнаружение и уничтожение условного противника. Военные задействовали беспилотники, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, ракеты класса «поверхность – поверхность» и самоходные артиллерийские установки K9.

В ходе маневров состоялись учения противовоздушной обороны с боевыми стрельбами и тренировки по реагированию на неожиданные удары и попытки вывести из строя оборудование связи. Кроме того, в четверг Южная Корея и США провели совместные учения по форсированию реки в районе города Йоджу, задействовав около 130 единиц техники, включая мостоукладчики KM3, танки K2 и БМП K21.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук».

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил о необходимости скорейшего возвращения стране оперативного управления войсками.

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила о весьма нестабильной ситуации на границе из-за действий южнокорейских военных.