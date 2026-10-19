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Ли Чжэ Мён призвал вернуть Сеулу оперативное управление армией в военное время
Президент Южной Кореи Мён призвал вернуть контроль над армией в военное время
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил о необходимости как можно скорее вернуть стране оперативное управление войсками в военное время, которое сейчас находится у США.
Южная Корея обладает достаточными возможностями для самостоятельного обеспечения своей обороны, поэтому ей необходимо как можно скорее вернуть оперативное управление армией, передает РИА «Новости».
«Если говорить прямо, оперативное управление войсками необходимо обязательно вернуть как можно скорее. У нас вполне достаточно возможностей для этого, и переговоры между Республикой Корея и США в целом успешно продвигаются в направлении возвращения этих полномочий», – заявил Ли Чжэ Мён.
По словам главы государства, недопустимо оставлять без изменений ситуацию, когда Сеул доверяет оперативное управление другой стране. Он выразил признательность Вашингтону за стремление убедиться в способности республики самостоятельно обеспечивать оборону перед передачей полномочий.
На прошлой неделе командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Ксавье Брансон заявил об изменении условий передачи из-за ракетных пусков КНДР. Позже американская сторона уточнила, что речь шла об изменениях обстановки в сфере безопасности, а не о пересмотре согласованных условий, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
Сеул передал оперативное управление войсками США во время Корейской войны 1950–1953 годов. В 1994 году Южная Корея вернула контроль в мирное время, однако в военное время он по-прежнему остается за американской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Сеулом.
Также южнокорейский лидер объяснил Вашингтону опасения насчет КНДР.
Сеул и Вашингтон осудили ракетный пуск Северной Кореи.