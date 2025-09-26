Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Президент Южной Кореи объяснил США свои опасения насчет КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на Корейском инвестиционном саммите на Нью-Йоркской фондовой бирже заявил о ресурсах КНДР не только поддерживать свой режим, но и производить ракеты, которые могут достичь США.
Ли Чжэ Мен заявил, что призвал президента США Дональда Трампа провести переговоры с КНДР по денуклеаризации именно из этих соображений.
«Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а разработка межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные бомбы и достигать территории США, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Если это не остановить, количество ядерных бомб будет увеличиваться на 15–20 в год», – приводит слова южнокорейского президента агентство Yonhap.
В Сеуле также опасаются, что КНДР будет экспортировать оружие в другие страны, поэтому Ли Чжэ Мен предложил прекратить его производство в краткосрочной перспективе, сократить в среднесрочной и добиваться денуклеаризации в долгосрочной перспективе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительным упоминание денуклеаризации Корейского полуострова. На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР, заявили в августе в южнокорейском МИД.
В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын отверг призывы о денуклеаризации, заявив о некоем супероружии, которым теперь обладает страна.