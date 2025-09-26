Президент Южной Кореи объяснил США свои опасения насчет КНДР

Tекст: Ирма Каплан

Ли Чжэ Мен заявил, что призвал президента США Дональда Трампа провести переговоры с КНДР по денуклеаризации именно из этих соображений.

«Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а разработка межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные бомбы и достигать территории США, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Если это не остановить, количество ядерных бомб будет увеличиваться на 15–20 в год», – приводит слова южнокорейского президента агентство Yonhap.

В Сеуле также опасаются, что КНДР будет экспортировать оружие в другие страны, поэтому Ли Чжэ Мен предложил прекратить его производство в краткосрочной перспективе, сократить в среднесрочной и добиваться денуклеаризации в долгосрочной перспективе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительным упоминание денуклеаризации Корейского полуострова. На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР, заявили в августе в южнокорейском МИД.

В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын отверг призывы о денуклеаризации, заявив о некоем супероружии, которым теперь обладает страна.