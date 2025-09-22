Ким Чен Ын ответил на призывы о денуклеаризации КНДР

Tекст: Ирма Каплан

По словам Ким Чен Ына, когда КНДР просят провести денуклеаризацию, это звучит как предложение совершить неконституционный акт. Многие по-прежнему согласны с риторикой США о денуклеаризации, игнорируя, грубо нарушая и злоупотребляя суверенитетом КНДР, считает он.

«Можем ли мы сделать что-то неконституционное? Зачем нам стремиться к «денуклеаризации»? Вы предлагаете нам отменить санкции? Ни за что! И да, вы правы! Я могу с уверенностью сказать, что у нас нет абсолютно никакого способа достичь «денуклеаризации», – приводит слова северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Даже если США и их союзники будут с энтузиазмом призывать к денуклеаризации на 10, 20, 50 или даже 100 лет, тот факт, что КНДР обладает ядерным оружием, останется для них неизменным, нравится им это или нет, отметил Ким Чен Ын.

Он указал на то, что обладание ядерным оружием является национальным законом, у станы есть юридическое обязательство соблюдать национальное законодательство, а хитрые призывы к тому, что хорошо жить можно только отказавшись от ядерного оружия, уже утратили убедительную силу в кровавых войнах, которые сами разжигают по всему миру.

«Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия», – резюмировал Ким Чен Ын.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительным упоминание денуклеаризации Корейского полуострова. На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР, заявили в августе в южнокорейском МИД.

Власти КНДР ужесточили языковую политику, заменив популярные англоязычные слова на отечественные аналоги на туристических объектах.