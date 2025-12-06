Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
В лондонском The Ritz группа активистов на глазах гостей высыпала конский навоз под рождественскую елку, чтобы привлечь внимание к экономическому неравенству.
Инцидент произошел в одном из самых дорогих отелей Лондона – The Ritz, где двое мужчин проникли внутрь в качестве обычных посетителей. Они заранее спрятали конский навоз в чемоданы и высыпали его под главную елку отеля в разгар дня, пишет «Комсомольская правда».
Акция носила протестный характер – участники выразили недовольство большим разрывом между богатыми и бедными в Британии. По их словам, «сверхбогатые за последние два года удвоили свое состояние». В то же время, по словам активистов, треть детей в стране в это Рождество оказалась на грани бедности. Гости отеля испытали настоящий шок от увиденного.
Сотрудники отеля вызвали полицию, нарушители были задержаны на месте.
