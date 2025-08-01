Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации Северной Кореи, заявили в южнокорейском МИД.
Встреча прошла 31 июля в Вашингтоне. Стороны обсудили укрепление двустороннего союза, развитие трехстороннего сотрудничества с Японией и региональную обстановку.
«Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», – говорится в заявлении МИД, передает ТАСС.
Также было решено поддерживать тесные контакты и оперативно обмениваться оценками ситуации вокруг КНДР.
Чо Хен выразил надежду на укрепление взаимодействия с США не только в сферах безопасности и экономики, но и в области передовых технологий. В Сеуле отметили важность трехстороннего партнерства Республики Корея, США и Японии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о заключении с Южной Кореей всеобъемлющего торгового соглашения. Южная Корея планирует инвестировать в экономику Соединенных Штатов 350 млрд долларов.
В мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительными упоминание денуклеаризации Корейского полуострова.