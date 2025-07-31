Трамп похвастался всеобъемлющим торговым соглашением США с Южной Кореей

Tекст: Ирма Каплан

«Я рад сообщить, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Согласно условиям сделки, Южная Корея предоставит Соединенным Штатам 350 млрд долларов инвестиций, которые будут принадлежать и контролироваться США и будут выбраны мной как президентом», – приводит сообщение Трампа ТАСС.

Он добавил, что Южная Корея также закупит на 100 млрд долларов американский СПГ или другие энергоресурсы.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен пояснил, что южнокорейские компании инвестируют 350 млрд долларов в американскую экономику в рамках сделки по пошлинам, причем около 150 млрд долларов из них будут направлены в сферу судостроения.

По его словам, фонд в 350 млрд долларов укрепит основу двустороннего сотрудничества в стратегических отраслях и поможет южнокорейским компаниям в продвижении на американском рынке в областях, где у Сеула есть преимущества: судостроении, полупроводниках, аккумуляторах с возможностью зарядки, биотехнологиях, энергетике.

Южнокорейский лидер отметил, что срок заключения сделки был ограничен 1 августа, однако стороны смогли договориться и теперь США сохранят для Сеула пошлины в размере 15% на импорт товаров из Южной Кореи против ранее обозначенных 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа. В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

Позже Вашингтон заключил с Токио беспрецедентную по объему торговую сделку, предусматривающую инвестиции и значительные изменения в пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.