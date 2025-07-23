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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    23 июля 2025, 07:49 • Новости дня

    Трамп сообщил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон заключил с Токио беспрецедентную по объему торговую сделку, предусматривающую инвестиции и значительные изменения в пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями, заявил Трамп, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что соглашение станет самым крупным за всю историю между этими странами и обеспечит создание сотен тысяч новых рабочих мест в США. Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая легковые автомобили, грузовики, рис и определенные виды сельскохозяйственной продукции.

    В рамках сделки Япония начнет выплачивать США взаимные пошлины в размере 15% на импортируемые в страну товары. Трамп выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами.

    По официальным данным США, двусторонний товарооборот между странами в 2024 году достиг 227,9 млрд долларов.

    В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа. В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме.

    По словам заместителя представителя Белого дома Анны Келли, ЮНЕСКО поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», передает РИА «Новости». Слова Келли приводит издание New York Post.

    Чиновник из администрации сообщил газете, что представители Белого дома критиковали усилия ЮНЕСКО по продвижению программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). Администрация также выразила недовольство «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации.

    Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

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    22 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует расследовать действия бывшего президента Барака Обамы по манипулированию разведывательными данными о выборах и России, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами в Белом доме Трампа спросили, кто должен стать объектом особого внимания Минюста в расследовании так называемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

    В ответ Трамп отметил: «Основываясь на том, что я читаю, это будет бывший президент Обама». Он заявил, что считает необходимым начать расследование в отношении действий экс-президента.

    Таким образом, Трамп вновь поставил под сомнение объективность данных разведслужб, касающихся вмешательства России в американские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году, что привело к победе Дональда Трампа.

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    22 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX и напряженных отношений с Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные варианты для реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы снизить зависимость от SpaceX Илона Маска, передает ТАСС. Среди альтернатив рассматриваются Project Kuiper от Amazon Джеффа Безоса, а также стартапы Stoke Space и Rocket Lab.

    Ухудшение отношений между Трампом и Маском, вылившееся в их публичную ссору в июне, стало одной из причин поиска новых партнеров.

    По оценке Reuters, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска» отражает опасения Белого дома из-за доминирования Starlink и Starshield в военной связи США. Пентагон уже предложил Project Kuiper присоединиться к программе, хотя на орбите сейчас только 78 из запланированных 3 тыс. спутников компании.

    Несмотря на новые переговоры, SpaceX по-прежнему обладает значительным опытом и инфраструктурой, включая запуск более 9 тыс. спутников Starlink, что может позволить ей участвовать в ключевых этапах проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск покидает пост руководителя департамента эффективности правительства США. Маск заявил, что криптовалюта DOGE может стать образом жизни американского правительства. Помощники Трампа рассматривали возможность расторжения некоторых контрактов с компанией SpaceX, однако большинство соглашений признали жизненно важными.

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    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    22 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Конгресс США перенес голосование по файлам Эпштейна

    Палата представителей США отложила голосование по резолюции об Эпштейне

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов о Джеффри Эпштейне до сентября, сообщает канал CNN.

    Палата представителей конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов о Джеффри Эпштейне до сентября, передает РИА «Новости».

    По информации CNN, решение связано с августовским перерывом в работе конгресса, который продлится около пяти недель. Депутаты вернутся к своим обязанностям не ранее Дня труда, который отмечают в первый понедельник сентября.

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что резолюция, предложенная республиканцами и касающаяся публикации дополнительных файлов по Эпштейну, не будет вынесена на голосование до окончания перерыва.

    Джонсон заявил, что при необходимости в дальнейших шагах со стороны конгрессменов или если они будут уместны, то «мы рассмотрим это».

    По сведениям телеканала, группа законодателей во главе с республиканцем Томасом Масси пытается организовать голосование в обход решения Джонсона.

    Ранее Трамп заявил, что публикация слушаний по делу Эпштейна не удовлетворит его оппонентов.

    Президент США ранее призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть засекреченные материалы по этому делу.

    Помощница Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающая срок за поиски несовершеннолетних для финансиста, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела.

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    23 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Постпред России при ЮНЕСКО отметил кризис организации из-за ухода участников

    Tекст: Ирма Каплан

    Временный представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отметил, что выход двух стран из организации говорит о системной нестабильности и отсутствии духа консенсуса.

    «Являясь глобальным гуманитарным форумом, организация держится на странах-членах. Последовательный выход из нее двух государств за год свидетельствует о серьезном системном кризисе и неспособности Секретариата с ним справиться», – приводит ТАСС слова Рынзы.

    Врио постпреда России напомнил, что, в мае из ЮНЕСКО вышла центральноамериканская Никарагуа. Рынза считает, что причиной всему отсутствие духа согласия, что проявлялось «по целому ряду политизированных решений».

    По его словам, Россия последовательно выступает за сохранение универсальности ЮНЕСКО, подчеркивая фундаментальные основы организации: сотрудничество между государствами в сферах культуры, образования, науки, информации и коммуникации.

    «База, которую необходимо укреплять на равноправной основе, избегая политизации и двойных стандартов, при строгом соблюдении устава и правил процедуры руководящих органов ЮНЕСКО», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте американского бюджета на 2026 год президент страны Дональд Трамп предложил уменьшить количество взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО.

    Глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация заранее готовилась к выходу Соединенных Штатов, поскольку такой шаг был предсказуем.

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    23 июля 2025, 03:49 • Новости дня
    Пушков согласился с FT о справедливом страхе Трампа за будущее доллара

    Tекст: Ирма Каплан

    Опасения американского президента Дональда Трампа за судьбу доллара и угрозы всем, кто ищет ему альтернативу, справедливы. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, представленных Financial Times, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото. Во-вторых, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле все больше уходят от доллара. В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США – Китай – от них быстро избавляется: вместо 1.5 трлн в 2010-2015 гг. у КНР осталось около 600 млрд», – перечислил сенатор в посте.

    Пушков отметил, что Британия обошла КНР по этому показателю, нарастив вложения в доллар, будто бы не входящие в зону евро страны пытаются «поспешить на помощь» американской валюте.

    «Плюс управляемые англосаксами оффшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна», – подчеркнул сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня.

    Кроме того, конфликт Белого дома с главой ФРС ускоряет дедолларизацию.


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    23 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Bloomberg: Посол США в НАТО призвал наказать Китай за содействие России

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай необходимо «наказать за субсидирование» российских военных действий на Украине, поскольку администрация президента США Дональда Трампа повышает вероятность введения пошлин, если Москва не согласится на мирное соглашение.

    «Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что оно хочет, чтобы США и наши союзники были вовлечены в эту войну, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах. Я думаю, Китай просчитался. Их нужно наказать за субсидирование убийств на полях сражений в Украине», – приводит Bloomberg заявление Мэтью Уитакера в эфире Fox Business.

    Комментарий Уитакера появился через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит в течение 50 дней военные действия на Украине. Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины, которые лягут на плечи покупающих российские экспортные товары, такие как нефть.

    Bloomberg пишет, что импорт российской нефти Китаем значительно вырос после февраля 2022 года. Вашингтон и другие союзники Киева рассматривают такие закупки нефти как форму негласной поддержки России, способствующую укреплению ее экономики и ослаблению санкций.

    Экспорт российской сырой нефти достиг месячного максимума в преддверии угрозы Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти.

    «Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», – сказал Уитакер.

    Трамп и раньше поднимал вопрос об ужесточении экономического давления на Россию, но не реализовал его, и торговые аналитики заявляют, что вторичные пошлины будет сложно реализовать.

    На следующей неделе в Стокгольме министры финансов США и Китая планируют провести переговоры на фоне скорого завершения торгового перемирия между двумя странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть. Он также пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    23 июля 2025, 05:50 • Новости дня
    Газета Mainichi узнала о намерении премьер-министра Японии Исибы уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил своему окружению о готовности уйти в отставку в августе после того, как возглавляемая им Либерально-демократическая партия (ЛДП) провалилась на выборах в Палату советников.

    «Ожидается, что премьер-министр встретится с вице-президентов ЛДП Таро Асо и экс-премьер-министрами Есихидэ Сугой и Фумио Кисидой, чтобы обсудить свое будущее», – пишет газета Mainichi со ссылкой на источники, согласно которым Исиба сообщил о своих планах окружению.

    Газета сообщает, что по всей стране Сигэру Исибу призвали к отставке и реформе партийной системы, а некоторые законодатели призывают к проведению совместного заседания обеих палат парламента для принятия резолюции о проведении президентских выборов.

    В свете сложившейся ситуации премьер-министр планирует обменяться мнениями бывшими премьер-министрами и попросить их о совете.

    «Встреча действующего премьер-министра с бывшими премьер-министрами нетипичная ситуация. Источник в правительстве сообщил, что премьер-министр Исиба займет позицию младшего среди этих трех», – отмечено в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» по итогам выборов лишилась большинства в верхней палате парламента Японии, свидетельствуют данные региональных и областных избирательных комиссий.

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    23 июля 2025, 07:35 • Новости дня
    Госдеп: Сроки ультиматума в адрес России по Украине могут сдвинуть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты могут изменить установленный ранее дедлайн по новым антироссийским санкциям, если ситуация на Украине изменится, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    США не придерживаются жестко установленного срока до сентября по введению новых ограничительных мер против России, сказала Брюс, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что сроки, озвученные президентом США Дональдом Трампом, могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации.

    «Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров», – заявила она.

    Также Брюс поясняла, что президент США может принять решение по антироссийским санкциям из-за ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного срока.

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    23 июля 2025, 07:08 • Новости дня
    WP узнала о закрытии Вашингтоном программ содействия переезду афганцев в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Афганцам, которым обещали дом в США, может грозить репатриация и талибы, поскольку администрация президента Дональда Трампа сокращает отдел Госдепартамента, помогающий переселению афганцев, узнала WP.

    «Согласно интервью с нынешними и бывшими чиновниками Госдепартамента и документам, полученным газетой, администрация Трампа сворачивает программы, которые были созданы для оказания помощи более чем 250 тыс. афганцев в планируемом переселении в Соединенные Штаты», – пишет Washington Post (WP).

    По сведениям газеты, в подвешенном состоянии оказались, к примеру, женщина, мужа которой режим талибов убил после того, как он сражался бок о бок с американскими военными. Мужчина, который работал с представителями НАТО в Афганистане, а затем почти год жил как «заключенный» в Катаре. Женщина в Пакистане, чей сын был убит, пока она ждала рассмотрения Вашингтоном ее ходатайства о предоставлении убежища.

    «Таких афганцев сотни тысяч. Они находятся в подвешенном состоянии в Афганистане и 90 других странах. Им была обещана возможность новой жизни в Соединенных Штатах после того, как они поработали в американских вооруженных силах, в том числе в качестве водителей или переводчиков, часто рискуя своей жизнью», – рассказали американцы, служившие бок о бок с ними.

    Многие опасаются, что их отправят в Афганистан, прямиком под карающую руку талибов. После возвращения Трампа в Белый дом, пишет WP, оформление документов для беженцев и государственное финансирование перелетов афганцев в США были приостановлены в соответствии с указами президента.

    «По словам официальных лиц, в результате серии увольнений в Госдепартаменте в этом месяце был ликвидирован и офис, занимающийся оказанием помощи афганцам в переселении», – пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Администрация президента США Дональда Трампа также распорядились уничтожить почти 500 тонн печенья, которое изначально предназначалось для детей в Афганистане и Пакистане.

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