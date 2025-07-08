Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал Исполнительный указ, определяющий, что определенные тарифные ставки, срок действия которых первоначально истекал 9 июля, истекут 1 августа 2025 года», – сказано в представленном на сайте Белого дома документе.

Там уточняется, что Трамп также разослал тарифные письма многим странам, информируя их о новых взаимных тарифных ставках, которые вступят в силу 1 августа.

В указе представлен перечень стран и их тарифные ставки, которые Трамп направил властям в день подписания указа: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), Индонезия (32%), Бангладеш (35%), Сербия (35%), Камбоджа (36%), Таиланд (36%).

В указе поясняется, что Трамп предпринял эти действия, основываясь на информации и рекомендациях высокопоставленных должностных лиц, включая данные о статусе торговых переговоров.

С тех пор как Трамп изменил тарифные ставки примерно 90 дней назад, десятки стран согласились или предложили снизить свои тарифные ставки и устранить барьеры, чтобы перейти к более сбалансированным торговым отношениям с США. Несмотря на этот значительный исторический прогресс, дефицит торгового баланса США остается серьезным, указано в документе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

Кроме того, президент США объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.



