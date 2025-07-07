Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.