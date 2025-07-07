  • Новость часаТрамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
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    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня

    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана

    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»

    Трамп посетовал на превращение Маска в ходячую катастрофу

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил в социальной сети Truth Social с резкой критикой в адрес бывшего главы DOGE Илона Маска, назвав его «потерявшей берега» «ходячей катастрофой».

    Жесткий пост Трампа появился через несколько дней после того, как Маск объявил о создании «Американской партии».

    «Грустно наблюдать, как Илон Маск полностью потерял берега, по сути, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что Маск даже собрался третью политпартию в стране организовать, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США, так как «система, похоже, не предназначена для них».

    «Единственное, на что способны третьи партии, – так это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие народа и рассудок. Республиканцы же – это отлаженная машина, которая только что приняла самый крупный законопроект в своем роде в истории нашей страны», – добавил глава Белого дома.

    Он продолжил, отметив, что «отличный законопроект», к сожалению для Маска,  отменял «нелепый закон» об электромобилях, который заставил бы всех в сжатые сроки купить электромобиль. Трампу это изначально не нравилось, поэтому теперь американцы вольны покупать авто с любым типом двигателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы.

    Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.

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    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

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    7 июля 2025, 04:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

    «Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

    В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле  спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Зеленский обсудили замену посла Украины в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

    Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

    По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

    Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    7 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    «Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

    В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

    «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

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    7 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на угрозы Трампа касательно пошлин для БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против стран, поддерживающих БРИКС, не остались без внимания в Кремле.

    В Кремле ознакомились с высказываниями Трампа о вероятном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа». Песков отметил, что заявления Трампа не остались незамеченными, но подробностей реакции или последующих дипломатических шагов Кремль не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

    На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы.

    «В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале МИД России.

    Лавров подчеркнул, что совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют.

    По его данным, доля стран БРИКС в российском товарообороте по итогам 2024 года превысила 48%, причем 90% взаимных расчетов уже осуществляются в нацвалютах.

    «БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации. На государства объединения приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 трлн долларов», – отметил глава российского МИД.

    Он также указал на рост значения региональных объединений наподобие Африканского союза, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, где формируются новые подходы к архитектуре мирового хозяйства. Среди их приоритетов названы равноправие, многосторонность и инвестиции в человека в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    6 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    National сообщила о возможном объявлении Трампом перемирия в Газе в понедельник

    National: Трамп может в понедельник объявить о прекращения огня в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшие переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, поэтому ожидается, что американский президент Дональд Трамп объявит о 60-дневном перемирии в понедельник, пишет англоязычная газета ОАЭ National.

    Непрямые переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС возобновились в воскресенье в столице Катара в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, пишет газета National.

    Переговоры начались через два дня после того, как ХАМАС дал положительный ответ на предложенное соглашение о прекращении огня и захвате заложников, которое предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников, удерживаемых группировкой, а также останков еще 18 человек, умерших в плену, согласно проекту соглашения.

    «Если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о прекращении огня в понедельник, сообщили источники The National. В заявлении будет содержаться призыв к ХАМАС сложить оружие, а к его лидерам – покинуть раздираемый войной анклав и жить в изгнании», – говорится в материале газеты.

    По словам источника, Трамп призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если они хотят постоянного прекращения огня. Предложение также включает положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и уходе Израиля из Газы должно начаться, как только вступит в силу перемирие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

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    7 июля 2025, 01:19 • Новости дня
    Трамп назвал «дурацкой» затею Маска о третьей политпартии в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    «Я думаю, это дурацкая затея. Республиканская партия добилась огромного успеха. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система», – сказал Трамп в ролике, который выложил в соцсети Х Эрик Доу, помощник директора по новостям цифровой новостной сети Florida's Voice.

    Напомним, миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию новой партии под названием America Party, указав казначеем финансового директора Tesla.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы. Маск заявил, что в США фактически действует однопартийная система, а управление осуществляет так называемая Партия жирных свиней.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.


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    7 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что текущий состав Совета Безопасности ООН не отражает реальный баланс сил в мире.

    Сергей Лавров обратил внимание на несправедливое распределение мест в Совете Безопасности ООН в пользу западных стран, передает ТАСС.

    По словамглавы МИД, Запад «незаслуженно получил больше мест, чем ему положено с точки зрения реального баланса сил, соотношения сил на международной арене».

    Лавров сделал это заявление в ходе общения с журналистами после саммита БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что нынешний порядок не соответствует изменившейся картине мира и требует пересмотра для отражения интересов всех участников глобального сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал условия заключения мирного соглашения по Украине.

    А президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес организации БРИКС.

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