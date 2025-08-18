Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
На острове Шумшу прошла реконструкция Курильской десантной операции
В 80-ю годовщину начала Курильской десантной операции на острове Шамшу (Сахалинская область) прошла историческая реконструкция высадки десанта (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
В честь памятной даты Владимир Путин направил обращение, в котором подчеркнул, что Россия внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после завершений Великой Отечественной в полной мере выполнила свой союзнический долг (фото: )
Путин отметил, что именно стремительность действий советских войск позволила кардинальным образом изменить стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
Доблестный подвиг советских солдат сделал неизбежной капитуляцию Японии, а также сыграл огромную роль в избавлении народов Китая и Кореи от угрозы истребления и порабощения (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
Штурм острова Шумшу стал судьбоносным сражением в рамках Второй Мировой. Данная операция позволила уничтожить крупную группировку японских войск и освободить Курильский архипелаг (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
Курильская десантная операция стала одним из важнейших этапов окончания Второй Мировой (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
В ходе операции советским воинам удалось взять в плен более 50 тыс. японских солдат. В их число вошли и четыре генерала (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
Всего в Курильской десантной операции принимали участие около девяти тыс. советских солдат. Они противостояли армии милитаристской Японии, насчитывавшей более 80 тыс. человек (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
В память о моряках-пограничниках, павших в Курильской десантной операции, состоялась Церемония спуска венка на воду. Мероприятие прошло в районе гибели погранично-сторожевого катера ПК-8 (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
У подножия горы Северной состоялась церемония захоронения павших героев. Их останки обнаружили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта», которая стартовала на Шумшу 1 июля (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)
В памятную дату на мемориальном комплексе состоялась церемония возложения цветов и зажжение Памятного огня. В мероприятии принял участие ветеран СВО, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)