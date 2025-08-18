В памятную дату на мемориальном комплексе состоялась церемония возложения цветов и зажжение Памятного огня. В мероприятии принял участие ветеран СВО, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

У подножия горы Северной состоялась церемония захоронения павших героев. Их останки обнаружили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта», которая стартовала на Шумшу 1 июля (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

В память о моряках-пограничниках, павших в Курильской десантной операции, состоялась Церемония спуска венка на воду. Мероприятие прошло в районе гибели погранично-сторожевого катера ПК-8 (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

Всего в Курильской десантной операции принимали участие около девяти тыс. советских солдат. Они противостояли армии милитаристской Японии, насчитывавшей более 80 тыс. человек (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

В ходе операции советским воинам удалось взять в плен более 50 тыс. японских солдат. В их число вошли и четыре генерала (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

Штурм острова Шумшу стал судьбоносным сражением в рамках Второй Мировой. Данная операция позволила уничтожить крупную группировку японских войск и освободить Курильский архипелаг (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

Доблестный подвиг советских солдат сделал неизбежной капитуляцию Японии, а также сыграл огромную роль в избавлении народов Китая и Кореи от угрозы истребления и порабощения (фото: Пресс-служба Правительства Сахалинской области)

В честь памятной даты Владимир Путин направил обращение, в котором подчеркнул, что Россия внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после завершений Великой Отечественной в полной мере выполнила свой союзнический долг (фото: )

Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

