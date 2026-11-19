Tекст: Игорь Иножарский

В апреле на стоянке аэропорта Шеннон 48-летний мужчина пробрался в самолет C-130 Hercules Национальной гвардии США, разрезал гидравлические линии, разбил приборы в кабине и засыпал шарикоподшипники в топливные баки, пишет The Guardian.

В результате действий активиста самолет стоимостью 60 млн долларов был полностью выведен из строя и больше не сможет летать. Друзья обвиняемого заявили, что мужчина совершил нападение в знак протеста против конфликта Соединенных Штатов с Ираном и поддержки израильских действий в секторе Газа. По данным прокуратуры, ирландец планировал диверсию в течение нескольких месяцев.

«Обвинительное заключение посылает ясный и мощный сигнал, что нападения на американские военные объекты и, следовательно, на нашу национальную безопасность не потерпят», – заявил прокурор Манхэттена Джейми Макдональд.

Сразу после инцидента злоумышленника задержала ирландская полиция, ему предъявили обвинения в причинении ущерба и незаконном проникновении. Обвиняемый не находится под стражей в США, и дата оглашения обвинительного акта пока не назначена, передает Associated Press.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американский телеканал CBS News опубликовал снимки уничтоженного в Саудовской Аравии самолета ВВС США под видом новых кадров разрушения баз. В июле Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе по используемой Вашингтоном авиабазе в Иордании. В апреле ирландский аэропорт Шеннон приостановил работу из-за повредившего транспортный самолет C-130 Hercules мужчины.