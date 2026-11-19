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Си Цзиньпин призвал сформировать Азиатско-Тихоокеанское сообщество
Xinhua: Си Цзиньпин призвал страны АТЭС ускорить цифровизацию и внедрение ИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать со всеми сторонами над созданием основ Азиатско-Тихоокеанского сообщества.
Китайский лидер сделал это заявление на 33-й встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, передает Xinhua.
Си Цзиньпин назвал Китай сторонником и пионером экономического сотрудничества в регионе. Он подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей, а также призвал содействовать торговле и инвестициям, продвигать цифровизацию и снижать барьеры на их пути.
Особое внимание председатель КНР уделил инновациям, указав на необходимость создания цифровой инфраструктуры и широкого применения искусственного интеллекта. Он также призвал экономики региона развивать сотрудничество в сферах энергетической и продовольственной безопасности, зеленого перехода и борьбы с коррупцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость обеспечить безопасное и эффективное трансграничное перемещение данных. Президент России, председатель КНР и президент США Дональд Трамп приняли участие в традиционной совместной фотосессии лидеров саммита АТЭС.