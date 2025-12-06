Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Путин и Жапаров по телефону оценили итоги переговоров в Бишкеке
Путин и Жапаров отметили влияние переговоров в Бишкеке на отношения двух стран
Президент России Владимир Путины и президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре по телефону отметили, что итоги переговоров в Бишкеке в конце ноября придали импульс многоплановым отношениям двух стран, сообщил Кремль.
Владимир Путин и Садыр Жапаров по телефону проанализировали результаты переговоров, состоявшихся в Бишкеке, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В сообщении подчеркивается, что состоявшиеся в ноябре переговоры, по мнению обеих сторон, стали значимым стимулом для расширения многопланового стратегического партнерства и союзнических отношений России и Киргизии.
Путин отдельно поблагодарил Жапарова за гостеприимство, оказанное российской делегации во время визита в Киргизию 25–26 ноября.
Кремль отметил, что стороны выразили обоюдную удовлетворенность итогами проведенных встреч на высшем уровне и нацелены продолжать работу по всем направлениям двустороннего сотрудничества.
Ранее президенты России и Киргизии отметили важность продолжения диалога. Лидеры двух стран договорились способствовать развитию двусторонних отношений.