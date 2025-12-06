Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Роскомнадзор заявил об отсутствии планов по разблокировке Roblox
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии планов разблокировки Roblox
Ведомство сообщило, что сейчас не видит причин для восстановления доступа к игровой платформе Roblox на территории России.
Роскомнадзор не планирует снимать ограничения с платформы Roblox, о чем сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос ТАСС о возможной разблокировке. В ведомстве пояснили, что пока оснований для разблокировки платформы Roblox нет.
Конкретные детали не уточняются, однако решение о дальнейшем статусе платформы останется на рассмотрении надзорного органа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, игровая платформа Roblox заблокирована в России из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности.
Роскомнадзор выявил на платформе сцены насилия, опасные для детей сценарии и материалы, оправдывающие экстремизм и терроризм. Ведомство также усилило борьбу с использованием VPN, начав активно блокировать популярные протоколы SOCKS5, VLESS и L2TP.