    4 декабря 2025, 10:30 • Вопрос дня

    Почему заблокировали Roblox?

    Почему заблокировали Roblox?
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox на территории России из-за массового распространения запрещенного контента. Ведомство сообщило, что на платформе обнаружились материалы, оправдывающие экстремизм и терроризм, пропаганду запрещенного ЛГБТ-движения, а также сцены насилия и сценарии, опасные для детей. Кроме того, в Roblox были выявлены системные случаи сексуальных домогательств к несовершеннолетним и склонения их к противоправным действиям.

    В чем суть игры и чем в ней занимаются игроки

    Roblox позиционируется как глобальная креативная платформа, где 99% контента создают сами пользователи. Ежедневная аудитория превышает 100 млн человек, и почти половина из них – дети младше 13 лет. В России, по данным на сентябрь 2025 года, насчитывалось около 18 млн пользователей, а ежедневно платформу посещало до 2 млн россиян.

    Это обширная платформа-конструктор, предоставляющая пользователям инструменты для создания собственных игровых миров, мини-игр и виртуальных пространств. Подавляющий контент (около 99%) генерируется самими пользователями – от простых obstacle-курсов (полос препятствий) до сложных ролевых симуляторов в духе популярных жанров: от выживания и симуляторов жизни до шутеров и ролевых отыгрышей.

    Основная валюта взаимодействия – творчество и социализация: пользователи общаются в чатах, объединяются для достижения игровых целей, покупают и продают виртуальные предметы (одежду, анимации, спецэффекты для аватаров) за внутреннюю валюту Robux («робуксы»).

    Платформа позиционируется как творческая и образовательная среда, где дети могут учиться основам программирования и гейм-дизайна. Однако именно эта открытость и отсутствие жестких тематических рамок стали ее ахиллесовой пятой. Невозможность тотальной модерации такого объема пользовательского контента привела к тому, что виртуальный мир, рассчитанный на детей, наполнился реальными и крайне опасными угрозами. Пользователи могут создавать пространства на любую тематику, и эти миры становятся доступны всем остальным игрокам, включая миллионы детей, без эффективных возрастных фильтров или содержательного предмодерационного контроля.

    Чем опасен Roblox: каталог угроз

    «Пиксельные педофилы» и реальные преступления

    Одной из самых страшных проблем стала системная деятельность педофилов. Злоумышленники, используя внутриигровой чат, устанавливают контакт с детьми, проявляют «дружелюбие», дарят виртуальные предметы, а затем выманивают личную информацию или склоняют к неприемлемым действиям. Такие случаи давно перестали быть единичными.

    Один из недавних примеров – в августе 2025 года в Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Александра Трофимова за развращение 12-летнего школьника, с которым он познакомился в Roblox. По версии следствия, мужчина, познакомившись с мальчиком в игре, перевел общение в мессенджеры, а затем, встретившись в реальной жизни, совершил преступление, когда родителей не было дома. С Трофимова также взыскали 450 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Расследования подобных связей ведутся постоянно. Иски против взрослых, установивших контакт с детьми через Roblox, исчисляются по меньшей мере десятками.

    Психологическое насилие и деструктивный контент

    Помимо прямой угрозы со стороны взрослых, платформа содержит огромное количество контента, способного нанести тяжелый психологический ущерб ребенку. Столкновение с кибербуллингом, неприемлемыми сценами или мошенничеством может вызвать стресс, тревожность и чувство вины.

    В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов или устроить нападение на школу. Существуют комнаты, позволяющие создавать персонажей с именами одноклассников с целью имитации их убийств.

    Финансовое мошенничество

    Мошенники активно используют доверчивость детей для кражи денег у их родителей. Распространена схема, когда ребенку в обмен на внутриигровую валюту (робуксы) предлагают выполнить «простое задание»: сфотографировать телефон родителей и зайти в их банковское приложение. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ (УБК) МВД РФ предупреждали об этой схеме, публикуя скрины переписок. «Мы неоднократно рассказывали о подобных схемах, но они по-прежнему актуальны», – отмечали в киберполиции.

    Аналитики компании F6 сообщили, что за десять месяцев 2025 года мошенники заработали на атаках против российских детей около 850 млн рублей, часто используя для знакомства игровые чаты Roblox. Так, например, в Калининграде восьмилетняя школьница, желая купить валюту в Roblox, по указанию «продавца» перевела с карты матери 280 тыс. рублей, после чего мошенник исчез. И подобных примеров много.

    Игровая лудомания и запрещенная тематика

    На платформе свободно доступны пространства с реалистично работающими азартными играми: слотами, рулетками, толкателями монет. При этом возрастных ограничений для доступа к ним нет. Роскомнадзор также фиксирует массовое распространение контента, пропагандирующего ЛГБТ-тематику (движение признано в России экстремистским и запрещено). Речь идет о симуляторах, тематических магазинах одежды, комнатах для виртуальных свиданий с соответствующей атрибутикой, квестах и викторинах на знание ЛГБТ-культуры – все это также доступно без каких-либо возрастных фильтров.

    Не только Россия: глобальный кризис доверия

    Проблемы безопасности на Roblox носят международный характер, и действия российского регулятора – часть общемирового тренда.

    В США против компании поданы многочисленные иски. Один из самых широко обсуждаемых случаев – иск Ребекки Даллас, матери покончившего с собой 15-летнего подростка, которая подала в суд на компании Roblox и Discord (заблокирован в РФ решением Роскомнадзора). Женщина обновила создателей проектов в «безответственных и обманчивых» действиях, которые, по ее мнению, привели к сексуальной эксплуатации и гибели ее сына Итана. Подросток – умный и творческий мальчик – начал использовать Roblox с девяти лет с разрешения родителей.

    Согласно иску, когда Итану было 12 лет, он стал жертвой взрослого преступника, выдававшего себя за ребенка. Общение на платформе постепенно перешло к сексуальным темам, после чего злоумышленник убедил подростка отключить родительский контроль и перейти в Discord. Там требования откровенных материалов сменились шантажом. Подросток умер в апреле 2024 года.

    Иск обвиняет компании в невыполнении обязанностей по защите пользователей и введении в заблуждение. Мать утверждает, что полагалась на заявленную безопасность платформ и их настройки, которые, однако, позволили ребенку отключить контроль. После гибели Итана выяснилось, что подозреваемый в его совращении был арестован во Флориде за аналогичные преступления, совершенные через те же платформы.

    В свою очередь, британская газета The Guardian опубликовала расследование «Моя ужасающая неделя на Roblox», в котором журналист, представившись ребенком, столкнулся с кибербуллингом, агрессивным убийством аватара и сексуальными домогательствами даже при включенных родительских настройках.

    Позиция властей США и европейских стран

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер в октябре 2025 года заявил, что злоумышленники используют платформу для общения и манипулирования несовершеннолетними. Генеральные прокуроры штатов Кентукки, Техас и Луизиана обвинили Roblox в обмане родителей, неспособности защитить детей от «хищников» и распространении неприемлемого контента, включая симуляторы убийств.

    Правительство Нидерландов объявило о начале оценки рисков для детей на Roblox в связи с участившимися случаями насилия, вымогательства и действий сексуального характера.

    Какие страны уже заблокировали Roblox

    На сегодняшний день доступ к Roblox полностью или частично ограничен в Китае, Турции, Алжире, Катаре, Ираке, ОАЭ. Власти Индонезии и Бразилии также рассматривают возможность введения ограничительных мер.

    Позиция Роскомнадзора: последнее предупреждение

    В конце ноября 2025 года Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox уведомления о необходимости удалить запрещенный контент. Однако, по оценке ведомства, внутренние механизмы модерации платформы оказались неэффективны.

    В регуляторе подчеркивают, что на платформе оставались игры с имитацией Московского Кремля, школ и других общественных мест, которые можно было разрушать оружием и бомбами. Такие действия, как и симуляторы нападений на учебные заведения, по мнению экспертов, способны нанести серьезный ущерб духовно-нравственному развитию несовершеннолетних.

    «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию – ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», – констатировали в Роскомнадзоре.

    Мнение омбудсмена

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале неоднократно выступала в поддержку блокировки Roblox, а когда это решение было принято, написала: «Roblox. Все. Спасибо за оперативность».

    Активность педофилов в игре она назвала чудовищной. «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. Платформа популярна у педофилов. Они знакомятся с детьми прямо в чатах игры, а потом начинают общаться и совращать детей, переходя на личное общение в мессенджерах», – подчеркнула детский омбудсмен.

    Главные выводы

    Решение о блокировке Roblox в России стало крайней, но логичной мерой в ответ на системные угрозы. Это не изолированный шаг, а часть растущего давления со стороны регуляторов по всему миру на платформу, которая не смогла обеспечить базовую безопасность своей основной аудитории – детей. В условиях, когда корпорация не проявила способности или желания радикально очистить свою экосистему от противоправного контента и преступных схем, у государства не осталось иных инструментов для защиты несовершеннолетних пользователей.

