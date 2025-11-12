Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Названы сроки создания чатов всех многоквартирных домов в мессенджере Max
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил о планах по созданию домовых чатов в национальном мессенджере Max в каждом многоквартирном доме до конца текущего года.
Каждый многоквартирный дом должен создать чат в национальном мессенджере Max до конца года. Об этом заявил глава Минстроя Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, передает ТАСС.
Файзуллин призвал сенаторов серьезно отнестись к задаче, поставленной президентом и правительством, по использованию цифрового мессенджера Max в ЖКХ. Министр отметил, что необходимо перевести в Max все домовые чаты, которые сейчас находятся в Telegram и WhatsApp, и официально закрепить статус домового чата.
По словам министра, это масштабная работа, которая затронет почти 1 млн многоквартирных домов в стране.
Также с 1 марта 2026 года планируется запуск единой системы учета жилфонда на базе ГИС ЖКХ, которая позволит собирать, хранить и актуализировать полную информацию о каждом доме, включая его состав, состояние, стоимость и динамику изменений.
Предполагается консолидация всех данных по техническому учету жилья в ГИС ЖКХ с интеграцией сведений из Росреестра, региональных систем, управляющих компаний, ДОМ.РФ, ППК «ФРТ» и ресурсоснабжающих организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей, а ежедневно через сервис осуществляется более 15 млн звонков.
Сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Max за первый месяц показал значительный рост популярности среди россиян.
Платформа Max ранее запустила цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.