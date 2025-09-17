Аудитория Max превысила 35 млн пользователей

Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей, при этом ежедневно осуществляется свыше 15 млн звонков через этот сервис, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Генеральный директор VK Владимир Кириенко представил свежие данные о развитии цифровой платформы Max, сообщает IT News. По его словам, аудитория сервиса на сегодня превысила 35 млн пользователей. Ежедневно через Max совершается более 15 млн звонков.
«Эти цифры подтверждают устойчивый рост интереса к Max и свидетельствуют о том, что сервис становится важной частью повседневной коммуникации миллионов людей», – заявил Кириенко.
Max продолжает активно развиваться, расширять функциональные возможности и укреплять позиции среди ведущих цифровых сервисов в России.
Ранее компания-разработчик приложения VK указывала, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.
