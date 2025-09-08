В Max появился официальный канал президента России

Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр

Эксперт Кнутов: Удар российских сил по мосту через Днепр в Кременчуге – новый этап СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Удар российских сил по мосту через Днепр – это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов. Во-первых, уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

«Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

«Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

Ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») сообщила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники писали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о российской атаке по территории Украины, в результате которой были поражены объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре.

«На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна и как европейцы делают ставку на поиск бойцов для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.