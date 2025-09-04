Аудитория Max превысила 30 млн человек

Количество пользователей Мах превысило 30 млн, сообщается на сайте VK.

В конце августа и начале сентября число звонков через платформу увеличилось в десятки раз по сравнению с июлем и превысило 8 млн в сутки. С момента запуска пользователи отправили более миллиарда сообщений.

Средняя продолжительность голосового вызова в приложении достигла девяти минут, а группового звонка – 58 минут. В сервисе создано свыше 1,2 млн групповых чатов. За пять дней работы формата видеосообщений в виде кружков их число превысило 3 млн.

К тестированию каналов в мессенджере присоединились более 200 новых авторов, включая СМИ, компании, представителей властей, учебные заведения и блогеров. Публичные страницы открыли такие учреждения, как СПбГУ, Президентская академия, Высшая школа экономики и МГУ.

Всего в платформе более 500 каналов с аудиторией свыше 3 млн человек. Среди каналов с самой активной аудиторией оказались Mash, RT на русском, Артемий Лебедев, Соловьев, Валя Карнавал, Мир сегодня с Юрием Подолякой.

В августе национальный мессенджер завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательной платформой Сферум. В Мах доступны аудио- и видеозвонки, чаты, денежные переводы, а также мини-приложения и чат-боты.

Ранее сообщалось, что операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max.

До этого Max включили в список обязательной предустановки.

Напомним, в конце августа сообщалось, что пользователи Max теперь могут записывать и отправлять короткие видеосообщения до 60 секунд прямо из приложения.

