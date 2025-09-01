Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний

Tекст: Ирма Каплан

В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.

В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.

Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.

