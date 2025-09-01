Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
Сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2, который принадлежит «Ростелекому», начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max, сообщили в Минцифры.
Новая опция доступна для абонентов, у которых действуют безлимитные тарифы на пользование мессенджерами, сообщается на сайте ведомства.
Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.
В Минцифры порекомендовали обращаться за подробной информацией по условиям предоставления услуги непосредственно к операторам связи.
Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.
Ранее Max возглавил топ бесплатных приложений России.