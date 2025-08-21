Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки

Мессенджер Мах с 1 сентября решили внести в перечень программ для обязательной предустановки

Tекст: Мария Иванова

Национальный мессенджер Max с 1 сентября будет включен в перечень программ, которые подлежат обязательной предустановке на электронные устройства в 2025 году, передает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине уточнили, что Max заменит «VK Мессенджер», который находился в этом списке с 2023 года.

В правительстве подчеркнули, что на платформе Max будет работать многофункциональный сервис для обмена информацией. «Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Мишустин утвердил перечень обязательных к предустановке программ на 2026 год. С 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым управлением будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV».

Бета-версия платформы Max была запущена VK в марте 2024 года. Пользователи могут обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 гигабайт. Развитием мессенджера займется дочерняя структура VK – «Коммуникационная платформа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мессенджере МАХ можно будет получить код для входа в аккаунт «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что образовательная платформа Сферум полностью интегрирована в мессенджер МАХ и с 25 августа начнет работу для первых пользователей в шести пилотных регионах.

По состоянию на 19 августа в мессенджере МАХ зарегистрировались 18 млн пользователей.

