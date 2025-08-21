Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки
Мессенджер Мах с 1 сентября решили внести в перечень программ для обязательной предустановки
С 1 сентября цифровая платформа Max заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на устройства.
Национальный мессенджер Max с 1 сентября будет включен в перечень программ, которые подлежат обязательной предустановке на электронные устройства в 2025 году, передает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В кабмине уточнили, что Max заменит «VK Мессенджер», который находился в этом списке с 2023 года.
В правительстве подчеркнули, что на платформе Max будет работать многофункциональный сервис для обмена информацией. «Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, Мишустин утвердил перечень обязательных к предустановке программ на 2026 год. С 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым управлением будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV».
Бета-версия платформы Max была запущена VK в марте 2024 года. Пользователи могут обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 гигабайт. Развитием мессенджера займется дочерняя структура VK – «Коммуникационная платформа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мессенджере МАХ можно будет получить код для входа в аккаунт «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что образовательная платформа Сферум полностью интегрирована в мессенджер МАХ и с 25 августа начнет работу для первых пользователей в шести пилотных регионах.
По состоянию на 19 августа в мессенджере МАХ зарегистрировались 18 млн пользователей.
Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!