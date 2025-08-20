  • Новость часаХакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 12:36 • Новости дня

    Минцифры: В MAX можно получить код для входа в аккаунт «Госуслуг»

    Россияне теперь могут получать одноразовые коды для входа на портал «Госуслуги» через мессенджер Мах, заявили в Министерстве цифрового развития.

    Сервис отправки одноразовых кодов для входа на портал «Госуслуг» стал доступен через мессенджер Мах, сообщается на сайте ведомства.

    Функция пока работает в тестовом режиме, но вскоре появится для всех пользователей портала. Новая опция реализована в соответствии с законом о национальном мессенджере.

    Пользователь может выбрать Мах как второй фактор аутентификации, чтобы получать OTP-коды для входа. Перед выдачей кода чат-бот задает вопросы для проверки, чтобы исключить попытки мошенничества. При подозрительных ответах бот не выдаст код и предупредит пользователя.

    Подключить функцию можно при входе на «Госуслуги» через браузер компьютера, после чего появляется баннер с предложением добавить Мах как способ получения кода. Для получения кода необходимо установить на устройстве мессенджер Мах и подтвердить его как доверенное, отсканировав специальный QR-код. В дальнейшем одноразовые коды будут приходить в чат «Коды подтверждения».

    Сервис не отменяет других способов подтверждения входа: по-прежнему доступны СМС, коды из специальных приложений или биометрия. Для восстановления доступа и смены пароля по-прежнему требуется подтверждение через СМС.

    Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

    Пользователи как на iOS поставили оценку в 4,4 приложению MAX, пользователи Android – 4,6.

    Также в MAX опровергали сообщения о том, что приложение якобы постоянно использует камеру на ПК у пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    19 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией России на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров высказался по поводу информации о необходимости оплаты топлива российской делегацией наличными во время визита на Аляску.

    Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.

    В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    Комментарии (47)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский политик Флориан Филиппо оценил фото из Овального кабинета, на котором перед американским президентом Дональдом Трампом полукругом сидят члены европейской делегации и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Учитель и его ученики!.. Какое зрелище! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и мятежной Франции! Де Голль, вернись!» – написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Напомним, во время общей фотосессии в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон тоже отличился на фото. Он нарушил протокол, встав в небрежную позу, убрав руку в карман.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Макрон на встрече в Белом доме предложил обсудить вопрос Украины на четырехсторонней встрече с участием Европы.

    До этого французский президент приехал на саммит ЕС с опозданием на полтора часа и в растрепанном виде.

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 21:14 • Новости дня
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом может предоставить поддержку с воздуха Киеву как часть гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт.

    «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – сказала она на брифинге, передает ТАСС.

    Ливитт также заявила, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

    По ее словам, Вашингтон может помочь в координации и предоставлении других средств обеспечения безопасности европейским союзникам, но прямое военное присутствие не рассматривается.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Комментарии (12)
    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    Комментарии (35)
    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    Комментарии (18)
    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:47 • Новости дня
    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу

    В Нижегородской области погибла заслуженная артистка Софья Шельменкина

    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу
    @ ngatk.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    В Семеновском районе обнаружили тело 79-летней артистки театра кукол Софьи Шельменкиной, которая исчезла в лесу 7 августа.

    Информацию о гибели заслуженной артистки РСФСР подтвердила администрация Нижегородского государственного академического театра кукол, передает ТАСС.

    По сообщению местного поискового отряда «Рысь», Шельменкина ушла в лес в Семеновском районе 7 августа и перестала выходить на связь. Волонтеры организовали поиски, которые продолжались несколько дней.

    Недавно поисковики обнаружили актрису погибшей. Во вторник состоятся похороны артистки. За свою творческую карьеру Шельменкина служила более пятидесяти лет в театрах Ставрополя и Горького (Нижнего Новгорода), сыграла свыше сорока ролей в спектаклях для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе деревни Высоково в Ярославской области спасатели ищут женщину с пятью несовершеннолетними, которые ушли в лес.

    В Свердловской области подростки, возвращавшиеся с рыбалки у поселка Косой Брод, заблудились, но смогли выйти к дороге с помощью спасателей.

    По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», основными причинами исчезновения людей в России становятся проблемы со здоровьем и недооценка опасностей, а не преступные действия.

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 14:06 • Новости дня
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель азербайджанской общины в Челябинской области Аршад Ханкишиев лишился российского гражданства, ему запретили въезд в страну.

    Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в Россию, передает Sputnik.

    Отмечается, что причиной стали обвинения в пропаганде этнического сепаратизма.

    Аршад Ханкишиев был известным бизнесменом, занимавшимся торговлей овощами и фруктами, ресторатором и учредителем компаний «Фруктдом», «Фрут-Хауз», «Нар Шараб» и «Каспий».

    Кроме того, он возглавлял Челябинскую областную социально-правовую общественную организацию «Азербайджан» и региональную национально-культурную автономию азербайджанцев области.

    Ранее предводителя азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. После этого он заявил о возможном роспуске организации.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость отмены законов, ущемляющих права русскоязычных, до начала возможных переговоров Киева с Москвой.

    Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.

    Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.

    Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.

    Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (11)
    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    США начали депортацию украинских беженцев

    Служба ICE в США выслала беженцев с Украины и показала фотографии

    США начали депортацию украинских беженцев
    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины

    Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины

    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская журналистка Кати Ливингстон заявила о планах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стать кандидатом в президенты Украины.

    По ее данным, «предвыборный штаб Залужного уже действует в Лондоне, где формируется команда для будущей избирательной кампании», передает «Московский комсомолец».

    Как пишет издание Express, Британия собирается оказать Украине помощь в организации президентских выборов после окончания боевых действий. По его данным, избирательные комиссии двух стран уже подписали меморандум о взаимодействии.

    Лондон, согласно информации газеты, планирует содействовать Украине в организации голосования за ее пределами, в контроле за финансированием избирательных кампаний и в обеспечении безопасности бюллетеней и самих кандидатов.

    Ранее в рейтинге доверия среди граждан Украины глава киевского режима Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Комментарии (16)
    Перейти в раздел

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев?

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

