Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи
Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета
Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.
В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.
В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.