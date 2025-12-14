Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области
Крупный пожар вспыхнул в поселке Тучково Московской области
В поселке Тучково Рузского муниципального округа Подмосковья огонь охватил ресторан в двухэтажном здании на улице Советская, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
«Площадь пожара увеличилась до 600 кв. м. По уточненной информации, самостоятельно здание покинули 15 человек. В настоящее время информации о пострадавших не поступало», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что на месте работают 21 человек и восемь единиц техники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС эвакуировали более 200 человек из аквапарка в Суздале. Причиной эвакуации стало возгорание на кровле здания. В Костромской области локализовали пожар в ювелирной мастерской на площади 1,2 тыс. кв. м.