  Лента новостей
    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    В Европе усилилась антимиграционная риторика
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    14 декабря 2025, 16:39

    ПВО за четыре часа уничтожила 40 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    За четыре часа российские средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 40 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Минобороны отметило, что атака проходила с 12.00 мск до 16.00 мск, и все аппараты были самолетного типа.

    Согласно официальной информации, наибольшее число дронов, двенадцать, было уничтожено над Брянской областью. В Курской и Белгородской областях силы ПВО сбили по восемь аппаратов, над Орловской областью – пять. Также по три беспилотника были уничтожены в Калужской области, два – в Рязанской. По одному дрону сбили над Тульской и Тамбовской областями.

    В министерстве подчеркнули слаженную работу дежурных расчетов, обеспечивших безопасность в восьми российских регионах. О жертвах или разрушениях в результате атаки не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    13 декабря 2025, 10:19
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    13 декабря 2025, 17:03
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    13 декабря 2025, 21:08
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 12:40
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка к северу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что группировка «Север» нанесла удары по егерской бригаде ВСУ и подразделениям теробороны в районах Алексеевки и Рыжевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении были поражены подразделения тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских сил в этих районах превысили 240 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада с материальными средствами.

    Группировка войск «Запад» продолжает вести уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу Оскола. В районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и на территории Донецкой народной республики был нанесен ущерб живой силе и технике ВСУ. Потери противника достигли 220 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, 14 автомобилей, американская гаубица М198, пусковая установка Heron из Хорватии и три склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, поразив живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ. Общие потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 13 автомобилей.

    На территории Димитрова и окрестных населенных пунктов группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем, бригады нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признана террористической и экстремистской и запрещена в России). Потери противника, по информации Минобороны, достигли 495 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

    Авиация, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по складам с горючим и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиабомбы и 290 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, свыше 102 тыс. беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые машины, а также более 49 тыс. единиц специальной военной авто- и техники.

    Накануне Минобороны сообщили, что украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

    14 декабря 2025, 15:40
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    13 декабря 2025, 20:40
    Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

    Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    14 декабря 2025, 06:50
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    13 декабря 2025, 18:13
    Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией

    Системы ПВО сбили восемь украинских БПЛА за пять часов в регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    За пять часов восемь украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщило Минобороны России.

    С 12:00 до 17:00 по московскому времени системы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Как уточнили в министерстве, три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще два сбиты на территории Белгородской области. По одному беспилотнику сбили над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Ранее два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области.

    Минобороны России заявило о сбитии 41 украинского беспилотника над территорией страны.

    В Калининском районе Горловки многоквартирный дом и газопровод были повреждены из-за удара дрона-камикадзе.


    13 декабря 2025, 18:51
    При атаке зоопарка в Запорожской области дронами ВСУ ранен лев

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки двух беспилотников по зоопарку в Запорожской области осколочные ранения получил лев, а часть вольеров с тиграми оказалась разрушена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины атаковали Васильевский зоопарк в Запорожской области с помощью двух беспилотников, сообщил Балицкий в Telegram-канале . По словам губернатора, удар пришелся по территории, где содержатся животные, оставленные бывшими владельцами, осколки ранили льва.

    После атаки зафиксированы серьезные повреждения на территории центра: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

    Ранее два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области.

    В Калининском районе Горловки многоквартирный дом и газопровод были повреждены из-за удара дрона-камикадзе.

    14 декабря 2025, 11:19
    ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, цель была поражена в районе населенного пункта Жукля.

    Собеседник агентства отметил: «В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля». Также уточняется, что среди украинских военных есть потери, в том числе среди офицерского состава.

    По словам представителя силовых структур, Киев в настоящее время хаотично перебрасывает подразделения по фронту, объединяя военнослужащих разных бригад и полков в сводные боевые группы. Источник уверен – из-за слабой слаженности эти отряды несут значительные потери, что, по его мнению, усугубляет ситуацию для украинской армии в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры. Подполье на Украине сообщило об эффективных ударах по тылу ВСУ.

    13 декабря 2025, 20:01
    Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки для участников СВО

    Военкоры на встрече с Белоусовым выступили за улучшение соцподдержки бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с министром обороны России Андрем Белоусовым военкоры озвучили предложения по усилению социальной поддержки для участников спецоперации, уделив особое внимание вопросам снабжения войск, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждалось множество актуальных вопросов спецоперации. Ключевой темой стал дальнейший рост войск беспилотных систем военной разведки и огневого воздействия, следует из сообщения в

    Telegram-канале Минобороны.

    В ходе совещания отдельно подчеркивалась потребность подразделений в новых индивидуальных сухпайках, предназначенных для быстрой доставки с помощью FPV-дронов на передовую, что особенно актуально для штурмовых группировок. На встрече подробно рассматривались вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения частей, действующих в зоне спецоперации на Украине.

    Военные корреспонденты предложили Андрею Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, что, по их мнению, должно повысить мотивацию военнослужащих и облегчить решение бытовых задач. Министр обороны поддержал открытый диалог и отметил значимость обратной связи для улучшения условий службы.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    14 декабря 2025, 15:39
    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен ВС России, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен российским силам из-за страха перед заградотрядами, которые обстреливают их при попытке покинуть позиции, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства рассказал: «Военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» в ходе штурма очередного опорного пункта взяли в плен группу из пяти военнослужащих ВСУ в районе Гуляйполя». По его словам, украинские бойцы добровольно складывают оружие из-за низкого морального состояния, больших потерь, слухов о заградотрядах и отсутствия перспектив удержать оборону города.

    Военнослужащие группировки «Восток» информируют противника о возможности сдаться в плен, используя радиосвязь, звуковещание и листовки, которые сбрасывают с помощью беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Освобождение Яблокова обеспечило продвижение российских военных к Гуляйполю. Вооруженные силы Украины покинули Ровнополье в Запорожской области.

    13 декабря 2025, 20:45
    Белоусов вручил государственные награды раненым участникам СВО

    Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона с позывным Филин

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» начальнику расчета центра «Рубикон» с позывным Филин, уничтожившему пять танков и 169 автомобилей ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в военном медучреждении, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Среди награжденных – оператор FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным «Филин», получивший медаль «Золотая Звезда» Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации на Украине.

    В ходе вручения награды Белоусов отметил результаты боевой работы военнослужащего.

    «Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», – сказал министр, особо подчеркнув заслуги бойца.

    Глава оборонного ведомства заверил, что возьмет на личный контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался его планами на будущее. Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов сообщил, что намерен продолжить службу и получить высшее военное образование. Белоусов поддержал это решение и предложил обсудить детали непосредственно во время встречи.

    Кроме того, Андрей Белоусов вручил орден «Александра Невского с мечами» генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа. Высокую государственную награду офицер получил за мужество, проявленное в ходе спецоперации, несмотря на тяжелое ранение, полученное в августе 2025 года. Министр поблагодарил Абачева за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    13 декабря 2025, 21:47
    В Севастополе сбили две воздушные цели над морем

    Силы ПВО в Севастополе уничтожили две воздушные цели над акваторией моря

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над морем у мыса Херсонес и Фиолента были уничтожены две воздушные цели в ходе отражения атаки на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил в Telegram-канале Развожаев.

    Губернатор сообшил, что цели сбиты в районе мыса Херсонес и Фиолента.

    Минобороны России заявило, что за пять часов были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников над акваторией Черного и Азовского морей, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    14 декабря 2025, 09:43
    Взрывы прогремели в Одесской области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины, сообщил украинский «24 канал».

    Взрывы прозвучали в Одесской области на юге Украины, передает ТАСС, ссылаясь на украинский «24 канал». Детали случившегося пока не разглашаются, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    По состоянию на настоящее время воздушная тревога действует не только в Одесской, но и в Николаевской и Сумской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

