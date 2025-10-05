Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики в Грозном.
Торжественная церемония состоялась в ходе открытия нового правительственного комплекса в Грозном, где Кадырову вручили медаль «Золотая Звезда», передает РИА «Новости».
Награду передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов. Во время мероприятия ведущий подчеркнул: «За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание «Герой Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая Звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики».
В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Защитник Сунны».
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль «Почетный гость Ливии» во время визита в Египет.