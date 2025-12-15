По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Песков заявил о выступлении Путина против создания временных передышек на Украине
Президент России Владимир Путин выражает готовность к поиску серьезного мира на Украине, но не поддерживает попытки создать искусственные временные передышки в урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин открыт к обсуждению мира и готов рассматривать серьезные варианты урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», – заявил Песков. Далее он отметил, что российский лидер «абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек».
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений.
Киев представил США свой вариант плана, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО. В ходе обсуждений мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами из-за предложения создать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях.