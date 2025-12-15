Песков заявил о выступлении Путина против создания временных передышек на Украине

Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

Tекст: Евгений Поздняков

«Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

«Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

«Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

«Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.