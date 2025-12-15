  • Новость часаГенконсульство России в Сиднее предоставило данные о россиянах на пляже Бондай
    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    14 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 06:27 • Новости дня
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, остановившее разрушительный вооруженный конфликт, подписали ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года в Париже. До этого оно было парафировано в американском Дейтоне, поэтому он известно Дейтонское соглашение, однако панацеей от всех бед и противоречий оно не стало, пишет глава МИД России Сергей Лавров.

    «Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

    Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

    «Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

    Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила  расследование против Додика.

    Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    14 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал из-за попыток депутатов партии АдГ неоднократно запрашивать у правительства сведения о военных маршрутах поставок вооружений для Украины, пишет The New York Tomes.

    Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

    По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

    Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

    Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.

    14 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка к северу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что группировка «Север» нанесла удары по егерской бригаде ВСУ и подразделениям теробороны в районах Алексеевки и Рыжевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении были поражены подразделения тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских сил в этих районах превысили 240 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада с материальными средствами.

    Группировка войск «Запад» продолжает вести уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу Оскола. В районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и на территории Донецкой народной республики был нанесен ущерб живой силе и технике ВСУ. Потери противника достигли 220 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, 14 автомобилей, американская гаубица М198, пусковая установка Heron из Хорватии и три склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, поразив живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ. Общие потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 13 автомобилей.

    На территории Димитрова и окрестных населенных пунктов группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем, бригады нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признана террористической и экстремистской и запрещена в России). Потери противника, по информации Минобороны, достигли 495 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

    Авиация, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по складам с горючим и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиабомбы и 290 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, свыше 102 тыс. беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые машины, а также более 49 тыс. единиц специальной военной авто- и техники.

    Накануне Минобороны сообщили, что украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    14 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о европейских страхах из-за плана США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники выразили опасения, что план США по демилитаризации Донбасса позволит Москве использовать гибридные методы и усилить влияние на востоке Украины, пишет Bloomberg.

    Европейские власти выражают растущее беспокойство по поводу возможных последствий мирного плана по Украине, который разрабатывают США, передает Bloomberg. Официальные лица опасаются, что предложенная демилитаризованная зона в Донбассе может дать России возможность скрытно наращивать силы на этих территориях и снова начать наступление. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, США предлагают зону под особой администрацией, а Москва настаивает на полностью демилитаризированной территории.

    Главное опасение европейских собеседников состоит в том, что «демилитаризованная зона может стать прикрытием для тайных действий России, включая операции под ложным флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности со стороны США и создать предлог для нового наступления». В случае отвода украинских войск Россия может воспользоваться ситуацией и усилить влияние в спорных регионах, считают эксперты.

    На переговорах Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Киев отказывается уступать какие-либо земли. Владимир Зеленский подтвердил, что США обсуждали создание в Донбассе «свободной экономической зоны» под особой администрацией, а Россия предпочитает идею демилитаризации. Президент Украины также предложил провести референдум по возможным территориальным компромиссам.

    По плану, поддержанному Россией, Украина может лишиться до 20% своей территории – Крым, Донецкая и Луганская области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет зафиксирована, но оставшиеся подконтрольные Киеву районы этих регионов Россия продолжит считать своими.

    Обсуждается, кто сможет гарантировать безопасность в демилитаризованной зоне. Среди вариантов – присутствие российской нацгвардии или полиции вместо армии, но Киев и европейские партнеры считают такое решение неприемлемым. По словам Зеленского, сейчас для Украины самый важный вопрос: «Если Россия вновь начнет войну, что сделают наши партнеры?».

    14 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над 14-ю регионами России, о чем сказано в Telegram-канале ведомства.

    «С 23.00 мск 13.12 до 07.00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 35 дронов было сбито над территорией Брянской области, 32 – над Республикой Крым, 22 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской и семь дронов – над Курской областью.

    По четыре беспилотника нейтрализовано над Рязанской и Ростовской областями, три – над Белгородской областью, два дрона сбиты над Ленинградской областью. По одному БПЛА уничтожено над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и один беспилотник – над территорией Московского региона.

    В Минобороны добавили, что в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа с учетом ликвидированных до 23.00 вечером субботы 94 дронов ВСУ.


    14 декабря 2025, 15:39 • Новости дня
    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен ВС России, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен российским силам из-за страха перед заградотрядами, которые обстреливают их при попытке покинуть позиции, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства рассказал: «Военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» в ходе штурма очередного опорного пункта взяли в плен группу из пяти военнослужащих ВСУ в районе Гуляйполя». По его словам, украинские бойцы добровольно складывают оружие из-за низкого морального состояния, больших потерь, слухов о заградотрядах и отсутствия перспектив удержать оборону города.

    Военнослужащие группировки «Восток» информируют противника о возможности сдаться в плен, используя радиосвязь, звуковещание и листовки, которые сбрасывают с помощью беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Освобождение Яблокова обеспечило продвижение российских военных к Гуляйполю. Вооруженные силы Украины покинули Ровнополье в Запорожской области.

    14 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе

    Политолог Соколов: США разрушили до основания европейскую картину мира

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики Германии десятилетиями считали, что интересы ФРГ полностью повторяют курс трансатлантического единства. Теперь же эта точка зрения полностью теряет право на существование, поскольку США намеренно разделяют некогда общий Запад на Америку и Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana закончились.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений. Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера. Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике. Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – резюмировал Соколов.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    14 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможности отказа от вступления Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина рассмотрит возможность отказа от претензий на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и Европы, сообщил Владимир Зеленский.

    Киев готов отказаться от требований о вступлении в НАТО при условии предоставления Соединенными Штатами и Европой достаточных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский, передает Politico. Как сообщил украинский президент, «мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, аналогичных статье 5, а также гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие».

    По данным Financial Times, Украина и лидеры европейских стран обсуждают мирный план, подготовленный США и включающий в себя в том числе территориальные уступки России. Зеленский отметил, что пока не получил ответа от Белого дома на свои предложения по корректировке этого соглашения.

    В воскресенье, как пишут западные СМИ, представители Германии, Британии и Франции обсуждали возможные варианты завершения конфликта на Украине накануне встречи лидеров этих стран.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.


    Число погибших при нападении на пляже в Сиднее достигло 16 человек
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Генассамблея FIDE поддержала два варианта допуска российских шахматистов
    Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны
    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

