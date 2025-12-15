По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».4 комментария
Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
«ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.
«Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.
В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.