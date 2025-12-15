Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

  • Новость часаПропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией
    Volkswagen впервые за 88 лет принял решение закрыть завод в Германии
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций
    The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    18 комментариев
    15 декабря 2025, 16:28 • Новости дня

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    «ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.

    «Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.

    В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.

    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    Комментарии (8)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (11)
    15 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

    Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае

    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пермском крае следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в рамках процессуальной проверки.

    «Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое  туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», – сказано в Telegram-канале ведомства..

    Там уточнили, что специалисты СК с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организовали поисковые мероприятия с применением специальных технических средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, когда группа не вышла на контрольную точку.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    68 комментариев

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    Комментарии (14)
    15 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В Пермском крае пропала еще одна группа туристов

    МЧС: В Пермском крае пропала еще одна группа туристов из шести человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще одна группа туристов, состоящая из шести человек, пропала в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.

    По данным пресс-службы ведомства, группа не вышла на маршрут 14 декабря 2025 года, передает ТАСС. В ее состав входят пять мужчин и одна женщина.

    Сообщается, что туристы передвигались на пяти снегоходах с волокушами. Об исчезновении группы стало известно от штаба, развернутого для поиска других пропавших людей в этом районе.

    Ранее первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области. По факту исчезновения туристов СК возбудил уголовное дело.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три вечерних часа воскресенья.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

    Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Директор школы в Петербурге рассказала об учителе и напавшем на нее ученике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор средней школы № 191 Светлана Бабак заявила журналистам, что у пострадавшей учительницы не было открытого конфликта с напавшим школьником.

    «Учительница – молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель. Она у этого мальчика всего с сентября преподает. Конфликта никакого не было», – отметила Бабак, передает ТАСС.

    По ее словам, ученик характеризуется как спокойный, замкнутый, средний по учебе. За прошедший год он получил только три тройки, серьезных трудностей в обучении не испытывал, общался со сверстниками и играл в шахматы.

    Директор подчеркнула, что несмотря на инцидент, образовательный процесс в школе продолжается в обычном режиме, обстановка остается спокойной.

    Напомним, учительница получила рваные раны спины при нападении школьника в Петербурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава Чечни Кадыров признался в бремени власти

    Глава Чечни Кадыров признался, что «сыт по горло этой властью»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался в ходе прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный», что сыт властью, но если президент предложит, а народ поддержит, снова пойдет на выборы.

    «Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит, а так, если меня спросить, я уже сыт по горло этой властью. Я думаю, что новые силы и новые люди были бы более интересны по улучшению ситуации. А так, мы на пути Ахмата-Хаджи. Где бы я ни был, я являюсь соратником Ахмата-Хаджи и до конца жизни я буду идти на этом пути», – приводит слова Кадырова ЧГТРК «Грозный».

    Там напомнили, что в 2026 году жителям Чеченской Республики предстоит избрать главу региона, депутатов Госдумы, парламента ЧР, Грозненской городской думы и 15 муниципальных округов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Защитник Сунны». В октябре Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В ноябре Кадыров назвал Россию примером братства народов.

    Комментарии (4)
    14 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Раненый при атаке дрона ВСУ лев в зоопарке Запорожской области выжил

    Tекст: Катерина Туманова

    Животное оказалось сильно контужено и не подавало признаков жизни, однако со временем пришло в себя, может передвигаться по вольеру, сообщил хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.

    «Лев вчера был сильно контужен ударом беспилотника по вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить – решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», – рассказал Пылышенко РИА «Новости».

    По его словам, удар дрона пришелся в верхнюю часть вольера для хищников. Он  взорвался на решетке, в результате чего разрушено два вольера и наружные стены, а территория осталась без внешнего ограждения.

    Полностью разрушен и дом для обезьян, а клетки для тигров и львов нуждаются в оперативном ремонте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев. Вечером субботы стало известно, что раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер.


    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вредоносные файлы могут управлять смартфонами

    Tекст: Катерина Туманова

    Под предлогом просмотра фото или видео злоумышленники внедряют вредоносное ПО на гаджеты, что позволяет полностью контролировать устройство жертвы, рассказали в пресс-центре МВД России.

    Аферисты рассылают сообщения от имени контактов из записной книжки жертвы или анонимно. Жертвам предлагается открыть прикрепленный файл, названный, например, «Фото.apk», «Видео-архив.apk», «IMG.apk» и так далее, передает ТАСС.

    В сообщениях указано, что на фото, видео или в документе содержится важная для адресата информация, но после открытия файла вредоносное ПО незаметно устанавливается на смартфон пользователя.

    В результате мошенники получают доступ к дистанционному управлению функциями устройства.

    В МВД отметили, что опасность скачивания и открытия вложений существует даже от знакомых номеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также МВД сообщило о распространении мошеннических сообщений с фотографиями, замаскированных под знакомых людей. И выявило рассылку вредоносных APK-файлов, обеспечивающих удаленный доступ.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 23:38 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области

    Крупный пожар вспыхнул в поселке Тучково Московской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В поселке Тучково Рузского муниципального округа Подмосковья огонь охватил ресторан в двухэтажном здании на улице Советская, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

    «Площадь пожара увеличилась до 600 кв. м. По уточненной информации, самостоятельно здание покинули 15 человек. В настоящее время информации о пострадавших не поступало», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что на месте работают 21 человек и восемь единиц техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС эвакуировали более 200 человек из аквапарка в Суздале. Причиной эвакуации стало возгорание на кровле здания. В Костромской области локализовали пожар в ювелирной мастерской на площади 1,2 тыс. кв. м.


    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    «Аэрофлот» расширил продажу авиабилетов по субсидированным тарифам

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расширении продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений, о чем говорится в ее Telegram-канале.

    «Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений», – сказано в сообщении.

    Среди рейсов авиакомпании, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, например, Санкт-Петербург и обратно (из Владивостока, Иркутска и Калининграда), Владивосток и обратно (из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска), Красноярск и в обратном направлении (из Хабаровска, Благовещенска) и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация начала разработку терминалов для интернета на самолетах.


    Комментарии (0)
    Главное
    Wildberries & Russ приобрела сеть «Рив гош»
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии
    Меры безопасности усилили во всех еврейских общинах России после теракта в Сиднее
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Врач объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды
    Российские ученые создали первые в мире светящиеся растения с генами грибов

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации