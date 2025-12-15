Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Волонтеры начали поиск 13 пропавших туристов на пермской горе Ослянка
Первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области, сообщили в пермском отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Волонтеры начали поисковые работы в районе горы Ослянка в Пермском крае, где пропали 13 туристов из Свердловской области, передает РИА «Новости».
По информации пресс-службы пермского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», первые группы уже на месте, поиски начнутся при свете дня. В отряде подчеркнули, что среди пропавших есть опытные туристы.
Заявка на поиск поступила вечером в воскресенье, все пропавшие – совершеннолетние мужчины, которые отправились в неофициальную поездку на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. К назначенному времени на место сбора вышли только двое из группы, местонахождение остальных 13 человек остается неизвестным, уточнили в МЧС.
Спасатели наращивают силы для поисков на фоне ухудшающейся погоды: в регионе ожидается снегопад, что усложняет работу. Родственники пропавших подчеркивают, что группа обладала значительным опытом и раньше преодолевала еще более сложные маршруты.
Гора Ослянка – одна из самых высоких вершин Среднего Урала высотой 1119 метров, расположенная примерно в 50 км от города Кизел и в 300 км от Перми.
Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в Пермском крае.
Спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, так как группа не вышла на контрольную точку.