Стало известно о запрете ВСУ брать российских военных в плен
Пленный контрразведчик сообщил о приказе не брать российских солдат в плен
Пленный украинский контрразведчик рассказал о существовании приказа командования ВСУ не брать российских военнослужащих в плен, а расстреливать их после допроса.
Командование ВСУ запретило украинским военным брать в плен российских военнослужащих, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.
Мыхайлов также отметил, что украинские бойцы стараются допросить российских военных, а затем расстрелять. Он добавил, что подобная практика распространяется по разным подразделениям.
Ранее темнокожий наемник Даниэль Жарков заявил, что националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат.
Командование «Азова» также предписало транслировать записи жестоких допросов российских военных по радиоэфиру.