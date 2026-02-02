Euractiv: ЕС не смог согласовать перевооружение из-за разногласий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разногласия между институтами Евросоюза, правительствами европейских стран и военными компаниями по вопросу перевооружения Европы продолжают нарастать, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

Представители отрасли отмечают, что реализация крупных оборонных программ сталкивается с задержками из-за расхождения национальных интересов.

Компании-производители вооружений заявляют, что до сих пор не получили от оборонных ведомств четких указаний относительно того, какую продукцию необходимо закупать. Кроме того, концерны просят правительства Евросоюза гарантировать долгосрочные инвестиции в оборонную промышленность. Многие предприятия уже увеличили объемы производства, однако до сих пор не понимают, какие именно заказы им предстоит выполнить.

На ситуацию влияет и позиция США, которые, по данным Euractiv, требуют от европейских стран большей ответственности за свою безопасность, но при этом настаивают на закупке американских вооружений. Один из дипломатов НАТО отметил: «[Ситуация выглядит] довольно запутанной», что, по мнению портала, усиливает неопределенность в реализации планов по перевооружению ЕС.

