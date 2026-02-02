Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Певец Bad Bunny получил «Грэмми» за альбом «Debi Tirar Mas Fotos, при этом он открыто выступил против деятельности миграционной полиции ICE на церемонии вручения.
Певец Bad Bunny удостоился премии «Грэмми» за свой альбом Debi Tirar Mas Fotos, сообщает РИА «Новости».
Во время церемонии вручения награды он выступил с резкой критикой в адрес миграционной полиции США ICE, громко заявив со сцены: «Пошел вон, ICE». Видео этого момента появилось на YouTube-канале «Грэмми».
В тот же день в Миннеаполисе прошли массовые протесты, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные акции состоялись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде, что свидетельствует о широком недовольстве действиями миграционных властей.
Поводом для протестов стала стрельба, произошедшая в прошлые выходные в Миннеаполисе: агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооружённого мужчину во время антимигрантского рейда, ссылаясь на угрозу собственной жизни. За последние недели это уже второй случай применения смертельной силы в штате – ранее, в начале января, силовик застрелил женщину, которая якобы попыталась сбить сотрудника ICE автомобилем.
Ранее на церемонии вручения премии «Грэмми» американская певица Билли Айлиш выступила с критикой иммиграционной политики Белого дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер и продюсер Стивен Спилберг получил премию Grammy за продюсирование фильма «Музыка Джона Уильямса».