Bad Bunny осудил миграционную полицию США на церемонии «Грэмми»

Певец Bad Bunny получил «Грэмми» и раскритиковал миграционную полицию ICE

Tекст: Маряи Иванова

Певец Bad Bunny удостоился премии «Грэмми» за свой альбом Debi Tirar Mas Fotos, сообщает РИА «Новости».

Во время церемонии вручения награды он выступил с резкой критикой в адрес миграционной полиции США ICE, громко заявив со сцены: «Пошел вон, ICE». Видео этого момента появилось на YouTube-канале «Грэмми».

В тот же день в Миннеаполисе прошли массовые протесты, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные акции состоялись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде, что свидетельствует о широком недовольстве действиями миграционных властей.

Поводом для протестов стала стрельба, произошедшая в прошлые выходные в Миннеаполисе: агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооружённого мужчину во время антимигрантского рейда, ссылаясь на угрозу собственной жизни. За последние недели это уже второй случай применения смертельной силы в штате – ранее, в начале января, силовик застрелил женщину, которая якобы попыталась сбить сотрудника ICE автомобилем.

Ранее на церемонии вручения премии «Грэмми» американская певица Билли Айлиш выступила с критикой иммиграционной политики Белого дома.

