Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае

Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе

Tекст: Катерина Туманова

«Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

«В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

