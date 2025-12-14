Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае
Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
В Пермском крае следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в рамках процессуальной проверки.
«Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», – сказано в Telegram-канале ведомства..
Там уточнили, что специалисты СК с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организовали поисковые мероприятия с применением специальных технических средств.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, когда группа не вышла на контрольную точку.