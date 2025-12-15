Депутат Буцкая сообщила о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

Размер будущей семейной налоговой выплаты, которая будет выплачиваться с 2026 года, в среднем составит 70-100 тыс. рублей, передает ТАСС.

«С 2026 года запускают ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой», – сообщила Буцкая.

Право на получение выплаты получат семьи, в которых двое и более детей и среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов региона, если имущество семьи соответствует требованиям и отсутствуют долги по алиментам.

Буцкая пояснила, что размер выплаты зависит от зарплаты родителей, поскольку это возврат части уплаченных налогов. Ежегодная сумма пособия может быть больше 100 тыс. рублей в ряде случаев. Новая мера поддержки будет предоставляться один раз в год, а не частями каждый месяц.

Согласно закону, выплата составит 7% от 13% уплаченного подоходного налога, то есть после возврата родители фактически будут платить 6% от дохода. Подать заявление на получение выплаты можно с 1 июня по 1 октября 2026 года. В федеральном бюджете на реализацию программы заложено 119 млрд рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России появится новая налоговая выплата для семей с двумя и более детьми и низкими доходами, заявил президент Владимир Путин. Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.