    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    Подростков предложили наказывать за насилие по-взрослому
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова
    Путин отменил визы для граждан Китая
    В Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    МИД отреагировал на заявление адмирала НАТО об ударах по России
    Теплый ноябрь назвали угрозой урожаю в 2026 году
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 15:21 • Новости дня

    Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».

    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    Комментарии (28)
    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    Telex: Переводчица Орбана исказила слова Путина на переговорах в Москве

    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    Комментарии (10)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Опубликованы новые кадры встречи Путина в Бишкеке
    Опубликованы новые кадры встречи Путина в Бишкеке
    @ кадр из программы «Москва.Кремль.Путин»/«Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» показали новые кадры встречи президента России Владимира Путина в Бишкеке. В частности, Путин оценил соколов, которые были задействованы в церемонии.

    Во время церемонии в аэропорту артистов в национальных костюмах сопровождали мастера охоты с ловчими птицами, а также всадники в образе киргизских воинов. Вдоль ковровой дорожки разместили юрты, подчеркивая национальный колорит, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

    Путин, обращаясь к президенту Киргизии Садыру Жапарову, не скрывал своего впечатления. «Такой мощный, красивый», – сказал президент России о ловчих птицах.

    Музыкальное сопровождение включало как национальные, так и русские мелодии, исполненные на комузе и кыяке – для гостей прозвучала знаменитая «Калинка-Малинка» и еще до прибытия Путина музыканты сыграли «Надежду» Александры Пахмутовой. В заключение визита, когда президент уезжал, военный оркестр исполнил «Дорогая моя столица» у трапа самолета.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокий уровень организации визита и поблагодарил Киргизию за гостеприимство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин завершил трехдневный визит в Бишкек. Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов, передает ТАСС.

    В результате владельцы любых видов паспортов смогут посещать обе страны без необходимости оформления виз.

    Помимо соглашения по визам, Россия и Саудовская Аравия подписали документ о сотрудничестве по вопросам изменения климата и развитию низкоуглеродных технологий. Еще один подписанный двусторонний документ касается взаимодействия в сфере архивного дела и обмена архивными материалами.

    Ранее правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

    Заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси ранее делал предложения по установлению безвизового режима с Россией.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.

    Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».

    Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.

    Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».

    Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.

    Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков сообщил о напряженном графике Путина на ближайшую неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение ближайшей недели у президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий, включая российско-индийские встречи на высшем уровне во второй ее половине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в течение ближайшей недели будет работать по крайне напряженному и перегруженному графику, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с главой МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    Директор ФСИН сообщил о сокращении числа заключенных в колониях

    Директор ФСИН Гостев: Число осужденных в колониях снизилось

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о сокращении числа осужденных в исправительных колониях.

    Он отметил, что деятельность ведомства ведется на фоне определенного снижения численности заключенных, передает ТАСС.

    «Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики», – сказал Гостев.

    Директор ФСИН добавил, что несмотря на уменьшение числа осужденных, служба продолжает активно взаимодействовать с органами внутренних дел и Федеральной службой безопасности. По его словам, эта работа ведется для обеспечения безопасности спецконтингента и раскрытия прежних преступлений. Также он уточнил, что взаимодействие между ведомствами «очень плотное».

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с директором ФСИН в Кремле.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    Число погибших при наводнениях в Индонезии превысило 500 человек

    AFP сообщило о 500 погибших из-за наводнений и оползней на Суматре

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные ливни, вызвавшие наводнения и оползни на острове Суматра, привели к гибели более 500 человек и разрушению жилых домов и важной инфраструктуры.

    Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии превысило 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на AFP и местные спасательные службы.

    «По нашим данным, число жертв превысило 500», – заявили представители Национального поискового и спасательного агентства страны.

    Стихийное бедствие вызвано непрекращающимися сильными ливнями, которые идут с конца прошлой недели. Ливневые дожди привели к сходу селевых потоков, которые разрушили или повредили жилые дома, дороги и элементы инфраструктуры.

    Власти отмечают, что работы по поиску и спасению осложнены из-за затрудненного доступа к наиболее пострадавшим районам и масштабности бедствия. Ранее сообщалось о 417 погибших, однако новые данные свидетельствуют о существенном росте числа жертв.

    Напомним, накануне власти Индонезии подтвердили гибель 316 человек в результате сильных наводнений и оползней.

    Ранее власти Индонезии начали операцию по изменению погоды из-за сильных наводнений.

    Президент России Владимир Путин накануне выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на острове Суматра.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Иванова ушел в отставку

    Шаботинский ушел с поста главы Иванова по собственному желанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Шаботинский сложил с себя полномочия главы города Иваново, его отставка была принята депутатами городской думы.

    Как объяснили в пресс-службе гордумы, Шаботинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию сегодняшним числом, передает РИА «Новости».

    «Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы», – сообщили в гордуме.

    Шаботинский был избран главой города Иваново 24 июля 2024 года.

    Ранее мэра Владимира Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия. В августе его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наумова обвинили в получении взятки за содействие незаконной похоронной деятельности.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и главы ФСИН

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник директор ФСИН Аркадий Гостев выступит с докладом перед президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым, сообщает ТАСС. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава ФСИН выступит перед президентом с докладом. Ожидается, что разговор затронет ключевые вопросы и актуальные задачи службы.

    Ранее Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Глава ЛНР рассказал о планах обеспечить Антрацит и Красный Луч водой из шахт

    Пасечник: Антрацит и Красный Луч планируется обеспечить водой из шахт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил использовать фильтрованную воду из шахт для обеспечения жителей Антрацита и Красного Луча после обмеления Елизаветинского водохранилища.

    Пасечник в ходе прямой линии заявил, что ситуация с обеспечением водой становится особенно критичной, так как единственный источник полностью обмелел, а осенние дожди, на которые рассчитывали ранее, так и не наполнили водоем, передает РИА «Новости».

    По его словам, в данный момент для жителей организована привозная доставка воды. Ранее был построен дополнительный водовод для временного решения вопроса, но долгосрочных перспектив пока нет. Также ситуацию осложнила поломка водовода между Алчевском и Петровским.

    «Главная проблема – это город Антрацит и Красный Луч. К большому сожалению, воды нет. Полностью обмелело наше Елизаветинское водохранилище – это основной источник, откуда бралась вода», – заявил Пасечник. Он подчеркнул, что власти ведут переговоры с российским частным предприятием о фильтрации воды, которую откачивают из шахт на территории республики. Уже сейчас рассматривается вариант подачи очищенной шахтной воды по графику.

    По словам Пасечника, главным вопросом остается цена на такую воду, которую в ближайшее время озвучит партнерская организация. Глава ЛНР не исключил, что стоимость будет выше тарифа, но призвал принять это решение ради обеспечения потребностей населения.

    Ранее власти ДНР заявили об отсутствии ремонта водопровода со времен СССР.

    Пасечник рассказывал, что почти вся инфраструктура ЛНР перешла от Украины в крайне изношенном состоянии.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Депутат Вороновский подал заявление о сложении полномочий в Госдуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который ранее был лишен депутатской неприкосновенности, подал заявление о сложении своих полномочий, сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

    «Он попросил сложить полномочия, мы удовлетворим эту просьбу на комиссии и вынесем на палату», – заявил Аршба, передает РИА «Новости».

    По его словам, Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Вороновского уже на ближайшем пленарном заседании во вторник.

    Напомним, 11 ноября Госдума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с Вороновского в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере.

    В конце октября генпрокурор потребовал лишить Вороновского неприкосновенности.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Пасечник: Инфраструктура ЛНР досталась от Украины с почти полным износом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти вся инфраструктура Луганской народной республики перешла от Украины в крайне изношенном состоянии, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «То хозяйство, которое нам досталась от тех властей, украинских, оно все практически было в состоянии негодном. Практически на 90% оно было изношено», – сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск 24», передает ТАСС. По его словам, речь идет о критически важной инфраструктуре – сетях, водоводах, электросетях, дорогах и жилом фонде.

    Пасечник подчеркнул, что именно нынешние власти ЛНР вынуждены заниматься восстановлением инфраструктуры и сталкиваются с критикой за существующие проблемы. Тем не менее он заверил, что в регионе ведутся необходимые работы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

    В начале ноября в ЛНР открыли новый центр долговременного ухода на 100 мест.

    Ранее в ЛНР обновили 80 учебных заведений к учебному году.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин провел встречу с директором ФСИН в Кремле

    Путин провел встречу с директором ФСИН Гостевым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадием Гостевым.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что Гостев выступил перед президентом с докладом о работе ведомства, передает РИА «Новости».

    Гостев возглавляет ФСИН с 2021 года по указу главы государства, до этого он занимал пост заместителя министра внутренних дел.

    В марте этого года ФСИН отметила 145-летие со дня своего основания. «Важность задач, стоящих перед службой, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины», – подчеркивал Путин в поздравлении.

    В августе ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих.

    Ранее правительство России приняло решение повысить зарплаты сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и военным.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    США резко увеличили производство ракет
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте
    Стало известно о перебоях в работе мессенджера WhatsApp
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

