Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке
Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».