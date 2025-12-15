США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

  • Новость часаСША потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией
    Названа сумма иска Банка России к Euroclear
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Зеленский поручил Раде разработать законопроект о выборах в военное время
    The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
    В Петербурге девятиклассник во время контрольной ранил ножом учительницу
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    17 комментариев
    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (8)
    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждений мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами, особенно из-за предложения создать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях, пишет Politico.

    Судьба освобожденных территорий вызывает споры при обсуждении нового плана по урегулированию кризиса на Украине, передает Politico.

    Речь идет о 20-пунктной поправке к плану, подготовленной Киевом и союзниками из Европы и направленной на рассмотрение в Вашингтон на прошлой неделе. Детали документа не раскрываются, окончательных решений пока нет, однако ключевым остается вопрос будущего этих территорий.

    По информации французского источника, который попросил сохранить анонимность из-за чувствительности вопроса, США настаивают на территориальных уступках со стороны Киева, что вызывает недовольство у европейских партнеров. Также этот чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» после вывода всех войск, где могли бы работать американские предприятия. Однако Украина этот вариант уже отклонила.

    Согласно позиции европейских лидеров, обсуждение статуса территорий невозможно без предоставления Киеву четких гарантий безопасности. В ближайшее время стороны надеются продвинуться в переговорах по мирному соглашению на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими представителями в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО.

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Гуляйполя, Косовцево в Запорожской области, Андреевки и Великомихайловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ  и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и погранотряда Украины возле Мирополья, Кондратовки и Рыжевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Приморским, Барановкой, Нестерным, Вильчей, Волчанскими Хуторами и Першотравневым, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» продолжили уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и  нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Моначиновки, Шийковки, Благодатовки, Подолов в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть  бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Параллельнот подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и нацполиции Украины у Петровского, Степановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Белицкого и Шевченко в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне рссийские войска освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 02:23 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможности отказа от вступления Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина рассмотрит возможность отказа от претензий на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и Европы, сообщил Владимир Зеленский.

    Киев готов отказаться от требований о вступлении в НАТО при условии предоставления Соединенными Штатами и Европой достаточных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский, передает Politico. Как сообщил украинский президент, «мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, аналогичных статье 5, а также гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие».

    По данным Financial Times, Украина и лидеры европейских стран обсуждают мирный план, подготовленный США и включающий в себя в том числе территориальные уступки России. Зеленский отметил, что пока не получил ответа от Белого дома на свои предложения по корректировке этого соглашения.

    В воскресенье, как пишут западные СМИ, представители Германии, Британии и Франции обсуждали возможные варианты завершения конфликта на Украине накануне встречи лидеров этих стран.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.


    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша может передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые польские ВВС выведут из эксплуатации до конца декабря, сообщил каналу TVN24 замминистра обороны Цезарий Томчик.

    По его словам, Польша рассматривает возможность поставить на Украину от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые военно-воздушные силы страны выведут из эксплуатации до конца декабря, передает ТАСС.

    «Польша рассматривает возможность передать Украине несколько самолетов МиГ-29, которые к концу года должны быть выведены из состава [польских] военно-воздушных сил», – заявил Томчик. Он уточнил, что именно шесть-восемь истребителей могут перейти в распоряжение украинских военных.

    Томчик отметил, что такая передача вооружения не скажется на оперативных возможностях польских ВВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    Польские власти ранее допускали возможность передачи таких самолетов на Украину.

    В то же время Польша объясняла свой отказ передавать истребители МиГ-29, ссылаясь на вопросы безопасности и необходимость согласования таких шагов с союзниками.

    Комментарии (5)
    15 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    Владимир Зеленский поручил депутатам Верховной рады начать работу над законопроектом, который позволит проводить президентские выборы на Украине даже при действующем военном положении, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко заявлял, что Рада уже готова подготовить все необходимые документы для проведения выборов в условиях военного времени.

    Разрабатываемый законопроект предполагает, что выборы смогут пройти в течение 60 дней, аналогично схеме досрочных выборов.

    В то же время, по данным РБК-Украина, среди тех, кто вовлечен в подготовку этого документа, нарастает скепсис относительно того, стоит ли доводить инициативу до конца. По мнению источников агентства, причины сомнений связаны как с техническими сложностями, так и с общим контекстом происходящего в стране.

    Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.

    Комментарии (3)
    14 декабря 2025, 22:40 • Новости дня
    Фицо назвал Украину «черной дырой»

    Фицо назвал Украину дорогостоящей «черной дырой» для Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в соцсети о сути Украины, которая стала для Евросоюза дорогостоящей бездонной бочкой, поглощающей деньги и угрожающей будущему объединения стран.

    «Украина – это чёрная дыра, которая обходится в миллиарды евро, нарушает рациональное экономическое мышление и ставит под угрозу устойчивое будущее ЕС», – написал он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Премьер Словакии также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами. Фицо отметил, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 17:32 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки дронами-камикадзе на село Подывотье Севского района погиб один местный житель, власти пообещали помощь пострадавшим.

    ВСУ осуществили атаку с применением дронов-камикадзе по селу Подывотье в Севском районе Брянской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам губернатора, в результате удара погиб один мирный житель. Чиновник отметил, что «вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана» семье погибшего. На месте инцидента работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ нанесли удар по жителям села Торское в ДНР, когда те пытались потушить возгорание после атаки дрона.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 09:47 • Новости дня
    Опубликованы кадры уничтожения переделанного в тяжелый дрон E-300 самолета ВСУ

    Минобороны показало уничтожение переделанного в тяжелый дрон E-300 самолета ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в районе Родинского в ДНР тяжелый дрон-камикадзе E-300 Enterprise, способный перевозить до 300 кг взрывчатки, сообщило Министерство обороны России.

    Видео уничтожения украинского беспилотника E-300 Enterprise опубликовало Минобороны России, передает РИА «Новости». Дрон был переделан из легкомоторного самолета и оснащен взрывчаткой массой до 300 кг. E-300 имел возможность преодолевать расстояние до 2 тыс. километров.

    Как отмечается в официальном комментарии, уничтожение осуществили российские расчеты FPV-дронов в районе населенного пункта Родинское в ДНР. На опубликованных кадрах фиксируется, как российский беспилотник таранит крупногабаритный дрон-камикадзе противника.

    На записи также можно разглядеть обломки уничтоженного E-300 Enterprise, разбросанные по земле. Минобороны подчеркнуло, что такие дроны предназначены для нанесения массовых ударов на дальние расстояния.

    В апреле 2024 года Украина применяла для атаки на Татарстан легкомоторные самолеты, переоборудованные в беспилотники.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Чернигове

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове на севере Украины произошел взрыв, сообщили СМИ.

    Как пишет «Общественное. Новости», жители города услышали громкий хлопок, детали инцидента пока уточняются, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Черниговской области после происшествия была объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы на севере Украины вновь произошли более десяти взрывов, после которых были зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР
    Грузия указала МИД Литвы на «печальный регресс» Евросоюза
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    В убийстве режиссера Роба Райнера и его супруги заподозрили их сына Ника Райнера

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации