Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе
В ходе обсуждений мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами, особенно из-за предложения создать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях, пишет Politico.
Судьба освобожденных территорий вызывает споры при обсуждении нового плана по урегулированию кризиса на Украине, передает Politico.
Речь идет о 20-пунктной поправке к плану, подготовленной Киевом и союзниками из Европы и направленной на рассмотрение в Вашингтон на прошлой неделе. Детали документа не раскрываются, окончательных решений пока нет, однако ключевым остается вопрос будущего этих территорий.
По информации французского источника, который попросил сохранить анонимность из-за чувствительности вопроса, США настаивают на территориальных уступках со стороны Киева, что вызывает недовольство у европейских партнеров. Также этот чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» после вывода всех войск, где могли бы работать американские предприятия. Однако Украина этот вариант уже отклонила.
Согласно позиции европейских лидеров, обсуждение статуса территорий невозможно без предоставления Киеву четких гарантий безопасности. В ближайшее время стороны надеются продвинуться в переговорах по мирному соглашению на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими представителями в Берлине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО.