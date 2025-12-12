Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Еврокомиссия заявила о намерении отстоять в судах решения по российским активам
Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность мер по блокировке российских активов, которые теперь планируется заморозить на неопределённый срок.
Представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что организация рассчитывает доказать правомерность блокировки и экспроприации российских активов, передает ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия убеждена, что ее предложения по работе с российскими активами будут приняты и выдержат судебные разбирательства. Она отметила, что уверенность связана с подготовленным механизмом юридической защиты интересов Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал через Арбитражный суд Москвы взыскать убытки с Euroclear из-за невозможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами.
Депозитарий Euroclear заявил, что готов рассматривать и защищать свою позицию по искам о блокировке российских активов в Бельгии.
Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которая ранее продлевалась каждые полгода.