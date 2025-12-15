Сийярто заявил о позиции Венгрии против военной миссии ЕС на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидеры Евросоюза обсуждают возможность отправки на Украину военной миссии ЕС для подготовки Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, Будапешт категорически против подобного шага и считает его «абсолютной красной линией».

«Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена на Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить, и это подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности», – заявил Сийярто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине могут стать законной целью для российских военных. Москва отметила, что не приемлет размещения воинского контингента стран НАТО на Украине из-за риска непредсказуемых последствий.

Евросоюз ведет подготовку к войне с Россией и старается вовлечь в этот процесс Сербию.