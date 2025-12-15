Бывший вице-премьер Сербии заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Вулин, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Сербии «пришло время выбрать сторону», заявил, что Брюссель подталкивает Белград к участию в конфликте, к которому страна не имеет отношения, передает ТАСС.

«Марта Кос считает, что если она может влиять на выбор членов правительства Сербии или на требования демонстрантов в Сербии, то может повлиять и на сербов, чтобы они стали вероломными, как Черногория, и послушными, как Албания, и потому посылает нам сигнал, что пришло время выбрать сторону в войне, в которой мы не участвуем», – сказал Вулин. По его словам, Евросоюз заинтересован, чтобы в возможной войне с Россией жертвы несли другие народы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и назвал их действия попыткой втянуть всю Европу в войну с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией.