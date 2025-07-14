Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

Сийярто отметил, что, по данным венгерских властей, в июне украинские силовики схватили на улице жителя города Берегово Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство, и насильно доставили его на призывной пункт. После жестокого избиения мужчина скончался 6 июля в больнице. Его похоронили в родном городе три дня спустя. О случившемся сообщили родственники погибшего.

«Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил Сийярто. Он добавил, что жестокое обращение с отказавшимися идти на фронт запечатлено на многочисленных видеозаписях, а «людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну».

Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений по факту гибели Шебештьена. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна, где происходят такие случаи, не может быть членом Евросоюза. Украинские власти отвергли обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник полиции в Кривом Роге открыл стрельбу по мужчине, который напал на представителя военкомата во время попытки мобилизации на улице.

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