Tекст: Евгения Караваева

Сотрудник полиции Кривого Рога Днепропетровской области Украины открыл стрельбу по мужчине, который напал с отверткой на представителя военкомата и полицейского во время попытки мобилизации на улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Мужчину ранили в шею и ногу, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным источника, сейчас его жизни угрожает опасность.

В интернете активно распространяются видеозаписи, на которых зафиксированы случаи применения силы представителями украинских военкоматов, включая избиения и насильственное задержание мужчин для отправки на фронт.

Омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец ранее заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов, сообщая о случаях избиений, злоупотребления полномочиями и даже провоцировании ДТП с целью принудительной доставки граждан.

На фоне ужесточения законодательства о мобилизации на Украине участились призывы в соцсетях к сопротивлению силовой мобилизации, а также к активному противостоянию представителям ТЦК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали курс на затягивание конфликта после встречи Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Риме. Сам Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении режима военного положения и мобилизации на Украине еще на три месяца.