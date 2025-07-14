Зеленский внес законы о продлении военного положения и мобилизации

Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
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Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.
В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.
Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.
По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.
Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.
СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича
По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.
Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.
При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.
Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.
СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.
Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.
Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа
«Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
«Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», – продолжил аналитик.
«Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.
«Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.
Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».
При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.
Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.
Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.
Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.
С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.
Теракт готовили в Службе безопасности Украины (СБУ), планировалось подорвать одного из старших офицеров Минобороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.
Теракт планировался на территории Крыма, подозреваемая накануне Дня Победы в мае должна была взорвать личный автомобиль с помощью переданной ей бомбы.
Выявлены сотрудники СБУ, которые вербовали и готовили террористку. Подозреваемую также задержали, возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».
Ранее в Брянской области задержали двух местных жителей, они пытались устроить теракты с помощью FPV-дронов и самодельных бомб на объектах Минобороны.
«Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.
Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.
Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».
Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.
На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.
«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.
Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.
По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.
Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..
Залужный оценил развитие технологий в военной сфере, приведшее к тому, что дешевое массовое оружие может бороться с дорогим, что «вроде бы дает шанс Украине держать удар».
«Однако <…> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», – передает ТАСС слова Залужного.
Он добавил, что сейчас Украина стала «мегазаказчиком» старого и нового оружия.
Ранее сообщалось, что Залужный считает передачу подлежащих списанию ракет Hellfire эффективным способом поддержки Киева и экономии средств Вашингтона на утилизацию.
С 20.30 до 7.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны поразили 11 дронов самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Шесть БПЛА уничтожено над территорией Орловской области, два – над территорией Брянской, один – над территорией Курской, один – над Крымом. Еще один сбит над Черным морем.
До этого вечером в воскресенье Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских дронов самолетного типа над Курской областью.
Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.
Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.
О серии взрывов в Нежине Черниговской области Украины сообщило украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости». В Telegram-канале издания отмечается: «Сообщают о взрывах в Нежине».
По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области воздушная тревога продолжалась больше часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины прогремели взрывы. В городе Шостка в Сумской области Украины прозвучало от десяти до 12 взрывов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявлен в розыск на Украине, передает РИА «Новости». Как отмечается, соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины.
Причиной розыска СБУ называют «посягательство на территориальную целостность Украины». В базе МВД Украины указано, что Хинштейн числится в розыске с марта 2022 года.
Кроме того, имя Хинштейна с апреля 2018 года фигурирует в списках украинского сайта «Миротворец», который известен публикацией персональных данных российских и иностранных граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск Сергея Кириенко. На Украине обвинили Ольгу Скабееву в посягательстве на территориальную целостность. Ивану Охлобыстину на Украине предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.
Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до 40–50 млрд евро к 2030 году, сообщает РИА «Новости». Как рассказал глава концерна Армин Паппергер, конфликт на Украине стал «двигателем роста» для предприятия. По его словам, такая сумма предполагает десятикратное увеличение относительно 2021 года, когда объем продаж составлял примерно 4–5 млрд евро.
Паппергер отметил, что после запуска завода по ремонту танков на Украине сейчас строится предприятие по производству боеприпасов. Кроме того, Rheinmetall поставит украинским военным новые боевые машины пехоты Lynx, которые уже проходят тестирование за пределами зоны боевых действий. В перспективе такие машины будут производиться непосредственно на территории Украины.
Глава Rheinmetall рассказал, что помимо украинских заказов концерн получает дополнительные крупные заказы от бундесвера, других стран Европейского союза и США. По оценке Паппергера, только из Германии в течение следующего года компания может получить заказы на сумму до 70 млрд евро.
Также концерн ведет переговоры о закупке 6–7 тыс. единиц техники, включая танки Leopard 2 и БМП Puma и Boxer, которыми планируют оснастить новые бригады бундесвера. Для выполнения этих заказов Rheinmetall потребуется до 500 тыс. тонн обычной стали и 5 тыс. тонн бронестали ежегодно. Сталь будет производиться в федеральных землях Нижняя Саксония и Саар, для чего концерн планирует строительство новых сталелитейных заводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший немецкий концерн Rheinmetall увеличил оборот за первый квартал до 2,3 млрд евро благодаря росту военного производства. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, а классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий.