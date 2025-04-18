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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 13:09 • Новости дня

    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней с 9 мая, несмотря на предположения об окончании этих режимов и проведении выборов летом.

    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней, начиная с 9 мая, сообщает ТАСС. Согласно информации, размещенной на сайте Верховной рады, Зеленский утвердил законы 18 апреля.

    Владимир Зеленский внес соответствующие законопроекты в парламент 15 апреля, несмотря на то, что его президентские полномочия формально истекли еще 20 мая прошлого года. Бывший президент Петр Порошенко выразил недоумение по поводу этой инициативы Зеленского, считая, что продление следовало бы инициировать позже, ближе к окончанию текущего срока военного положения. Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти, аргументируя это тем, что инициатива была выдвинута за месяц до окончания действующих режимов.

    В условиях военного положения на Украине нет возможности проводить парламентские и президентские выборы. В последние месяцы украинские СМИ строили предположения о возможном непродлении военного положения и мобилизации, связывая это с переговорами по урегулированию конфликта с участием США. Однако в итоге эти режимы были продлены, что может отсрочить проведение выборов, которые, по некоторым предположениям, могли бы состояться уже этим летом.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отметил, что таким шагом Зеленский продемонстрировал пренебрежение к миротворческим инициативам, предложенным США. Он также указал на отсутствие готовности обсуждать возможность проведения выборов на Украине, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании украинской стороны уступать в вопросах урегулирования текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховная рада одобрила продление военного положения на Украине на 90 дней, начиная с 9 мая, что стало 15-м подобным решением парламента.

    Киевский режим продолжает продлевать всеобщую мобилизацию и военное положение, надеясь сохранить свою неустойчивую конструкцию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах, так как Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов.

    17 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии около Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял более 385 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Миропольского, Проходов, Рясного и Новодмитровки Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Ямполем ДНР, Ольговкой и Боровой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Квертус». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесея поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Катериновки, Полтавки, Северска и Яблоновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Карла Маркса, Зеленного Поля, Зеленого Кута и Шевченко ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Калиново в ДНР. В среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР. А в минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

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    17 апреля 2025, 22:06 • Новости дня
    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев

    Елисейский дворец назвал переговоры с США по Украине продуктивными

    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы», сообщило агентство France-Presse.

    Агентство передает, что Елисейский дворец назвал продуктивной встречу с делегацией США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по заявлению администрации президента Франции, позволили сблизить позиции сторон, передает ТАСС.

    Визит американских представителей включал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Также состоялись встречи с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    По сообщению агентства, в Париже запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы». Очередная встреча лидеров пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретаря США Марко Рубио.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

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    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предоставляют Украине данные о запусках российских баллистических ракет, но не раскрывают точные цели ударов, заявил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Соединенные Штаты передают Украине данные о «выходах» баллистических ракет, указывая на направление, но без указания конкретных целей. Он отметил, что подобная информация критически важна для Вооруженных сил Украины. Он также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из США, передает ТАСС.

    Зеленский также напомнил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большую часть своих систем противовоздушной обороны. Если в 1992 году в стране было 225 таких комплексов, то к 2019 году, по его словам, осталось около 60. Остальные комплексы, как выразился Зеленский «куда-то делись».

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    18 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    На Украине арестовали месторождение лития

    Tекст: Александра Юдина

    Печерский суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, разрабатываемого предприятием «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова.

    Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития, передает ТАСС.

    Это крупнейшее месторождение в Европе, расположенное в Кировоградской области.

    Арест связан с уголовным делом, возбужденным в 2016 году по статье о мошенничестве. Согласно украинскому реестру судебных решений, компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая Сергею Табалову, использовала фиктивные сделки для приобретения участков.

    Судебные документы указывают, что «Укрлитийдобыча» незаконно разрабатывает месторождение, причиняя ущерб государству и гражданам Украины.

    Наблюдатели обратили внимание, что решение суда совпало с переговорами между Украиной и США о добыче полезных ископаемых.

    По данным украинского издания «Экономическая правда», Сергей Табалов вложил 100 млн гривен в разведку месторождения, а общие затраты на его разработку составили более 300 млн гривен. Лицензия на добычу обошлась бизнесмену в 119 млн гривен.

    Ранее AFP сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

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    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

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    17 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Полянский: Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила закрытые консультации Совета Безопасности ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Консультации запланированы на 16.30 по нью-йоркскому времени (23.30 мск) 17 апреля и будут проходить без присутствия представителей Украины, сообщил Полянский в Telegram-канале.

    Он отметил, что после завершения консультаций Россия планирует выступить с заявлением для прессы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

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    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было

    Песков заявил об отсутствии новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике

    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

    «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Действующий мораторий на удары по энергетическим объектам был объявлен 18 марта на срок 30 дней, это означает, что его действие истекает 17 апреля.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Песков сообщал, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

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