Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Tекст: Мария Иванова

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней, начиная с 9 мая, сообщает ТАСС. Согласно информации, размещенной на сайте Верховной рады, Зеленский утвердил законы 18 апреля.

Владимир Зеленский внес соответствующие законопроекты в парламент 15 апреля, несмотря на то, что его президентские полномочия формально истекли еще 20 мая прошлого года. Бывший президент Петр Порошенко выразил недоумение по поводу этой инициативы Зеленского, считая, что продление следовало бы инициировать позже, ближе к окончанию текущего срока военного положения. Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти, аргументируя это тем, что инициатива была выдвинута за месяц до окончания действующих режимов.

В условиях военного положения на Украине нет возможности проводить парламентские и президентские выборы. В последние месяцы украинские СМИ строили предположения о возможном непродлении военного положения и мобилизации, связывая это с переговорами по урегулированию конфликта с участием США. Однако в итоге эти режимы были продлены, что может отсрочить проведение выборов, которые, по некоторым предположениям, могли бы состояться уже этим летом.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отметил, что таким шагом Зеленский продемонстрировал пренебрежение к миротворческим инициативам, предложенным США. Он также указал на отсутствие готовности обсуждать возможность проведения выборов на Украине, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании украинской стороны уступать в вопросах урегулирования текущего конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховная рада одобрила продление военного положения на Украине на 90 дней, начиная с 9 мая, что стало 15-м подобным решением парламента.

Киевский режим продолжает продлевать всеобщую мобилизацию и военное положение, надеясь сохранить свою неустойчивую конструкцию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах, так как Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов.