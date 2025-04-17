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    17 апреля 2025, 13:16 • Политика

    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Егвений Поздняков

    Похоже, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах: Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов, а Европа поддерживает способность ВСУ продолжать боевые действия. Что предпримет Трамп в такой ситуации и почему проблемы американской дипломатии не являются проблемой для России?

    Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней. Соответствующее предложение выдвинул сам Владимир Зеленский. Решение вступит в силу 9 мая, а продлится данный режим до 6 августа. Инициативу поддержали 357 парламентариев, против высказался лишь один человек. На тот же срок продлена и мобилизация.

    Накануне эксперты отмечали, что данное решение Зеленского стало сигналом Белому дому: Украина не готова к мирному урегулированию конфликта. При этом большинство европейских лидеров поддерживает власти в Киеве в желании продолжить конфликт. И эта позиция ЕС «раздражает» Дональда Трампа, пишет издание Politico.

    Из материала следует, что президент США был возмущен «публичными объятиями» представителей ЕС с Зеленским после провального визита в Вашингтон. Кроме того, главу Белого дома рассердило интервью Зеленского британскому изданию Time, где он назвал мирное соглашение с Россией «очень, очень далекой» перспективой.

    Примечательно, что до этого в Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Представитель Вашингтона высоко оценил итоги встречи, заметив, что стороны «могут оказаться на грани чего-то очень важного для мира в целом». Он также назвал ключевой вопрос мирного урегулирования – таковым является принадлежность Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России.

    Зеленский, в свою очередь, раскритиковал заявление Уиткоффа. По его мнению, помощник Трампа затронул проблему, «выходящую за рамки его компетенции». «Для нас это красные линии – признавать любые территории как территории не Украины, а России», – пояснил он. На этом фоне США, вероятно, отказались от оружейной сделки с Зеленским на 50 млрд долларов.

    В этой связи продление военного положения призвано показать «образную фигу Трампу», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Тем самым Зеленский показал, что президент США не смог добиться мира до истечения 100 дней пребывания на посту президента. «Тем более что ввод военного положения происходит на фоне оптимистических заявлений Уиткоффа», – добавляет он.

    «То есть, Зеленский совершает второй демарш. В свое время он уже дергал и пинал спящего медведя. Чем это закончилось – общеизвестно. Теперь он решил пощипать перья белоголового орлана? Может, кому-то это кажется смелым. Но, по-моему, это "смелость" идиота, готового на спор помочиться на высоковольтный кабель», – напоминает Бондаренко.

    «Продление военного положения на Украине, как и хамские комментарии Зеленского в сторону Уиткоффа, будут восприняты Трампом и его командой как откровенная пощечина. Зеленский работает на подрыв миротворческих инициатив республиканцев, а Брюссель ему в этом подыгрывает», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако каким-либо образом повлиять на Зеленского Белый дом в настоящий момент не способен.

    У Вашингтона не так много рычагов давления на Украину: это отмена поставок вооружений, отказ от передачи разведданных и приостановка финансовой помощи. Но даже если предпринять все эти действия одновременно – ВСУ смогут удержаться на плаву», – пояснил он.

    «В конечном счете, Украину целенаправленно накачивали техникой на протяжении трех лет. Вполне возможно, что Зеленский сделал "заначку на черный день". Да и Европа в военном плане далеко не обескровлена. На французских и британских складах своего часа ждут еще тысячи единиц боевой техники», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, для ЕС текущий конфликт имеет гораздо большее значение, чем для США. Оторвать объединение от Украины будет непросто. Конечно, Трамп продолжит прилагать усилия на данном направлении. Например, совсем скоро в Париж отправятся Уиткофф и госсекретарь Штатов Марк Рубио», – дополняет эксперт.

    «Но что они могут предложить европейцам?

    Брюссель находится на краю бездны международной политики. Местные лидеры должны найти ответы на очень сложные вопросы: если конфликт на Украине закончится, уйдут ли из Старого Света американцы? Продолжат ли они вкладываться в НАТО? Будут ли давать ЕС займы на развитие сферы безопасности?» – говорит он.

    «Пока у Евросоюза не прояснится будущее по поводу собственного положения в мире, где боевые действия прекратились, он не сможет достичь взаимопонимания с Белым домом. Не думаю, что Уиткофф и Рубио смогут нарисовать Эммануэлю Макрону привлекательную и понятную картину будущего», – рассуждает собеседник.

    «Но мирные инициативы Трампа встречают препоны даже в Штатах. Демократическая партия никуда не делась, а ее позиция по Украине особых изменений не претерпела. Ее члены, сидящие в Конгрессе, уже вынудили действующие власти отказаться от идеи интенсификации международных тарифов», – продолжает эксперт.

    «А между тем, это был один из способов давления на Европу.

    И если бы ограничения продержались хотя бы полгода, Брюссель наверняка бы стал более сговорчивым. Но Трамп, к сожалению, не всесилен, и демократы наверняка сыграют свою роль в будущем, когда республиканцы попытаются протащить акты, направленные на минимизацию поддержки ВСУ», – отмечает он.

    «Но стоит отметить, что сложившаяся ситуация играет на руку России. Если бы миротворческие инициативы Трампа имели успех, Москве пришлось бы идти на неприятные компромиссы по Украине. В ситуации, когда мы успешно наступаем по всей линии фронта – это не лучший вариант. Рано или поздно дипломатия выйдет на первый план, но к тому моменту мы сможем занять еще более выгодную позицию», – уточнил Дробницкий.

    Нынешняя администрация Белого дома не до конца понимает, что такое Украина,

    считает политолог Иван Лизан. «Вполне возможно, что в команде Трампа воспринимают действия Зеленского в качестве торгов перед сделкой. Вашингтон не имел такого богатого опыта взаимодействия с постсоветской Украиной, как Москва. И Трампу может казаться, что текущая ситуация не выходит за рамки приличия», – говорит он.

    «Штаты не обсуждали с Украиной воровство транзитного газа, не бились с ней за выполнение Минских соглашений. Это, конечно же, сказывается на американской картине мира. Не имея данного багажа, США вполне могут рассуждать, что время для удара из всех "орудий ограничений" еще не пришло», – добавил собеседник.

    «Но даже если бы Трамп решился максимально "прижать" Зеленского, не думаю, что у него были бы шансы на успех. Европа крепко вцепилась в Украину, поэтому Брюссель сможет хотя бы на время заменить американцев в вопросе поддержки ВСУ. Конечно, у него гораздо меньше ресурсов, чем у Вашингтона, но помочь протянуть Украине еще полгода он в состоянии», – убежден эксперт.

    «При этом заставить ЕС отказаться от помощи Зеленскому у США вряд ли выйдет.

    Современные европейские элиты воспринимают Трампа в качестве идеологического противника. Он – представитель правых взглядов. Его дипломатический триумф автоматически начислит очки в пользу той же "Альтернативы для Германии". Союзу такие проблемы не нужны», – полагает он.

    «Однако для России тупик американской политики не особо важен. Москва обозначила, что она готова завершить конфликт с помощью переговоров и при учете российских интересов. Но готовность к дипломатическому процессу не мешает нашей армии продвигаться вперед по всей линии фронта. Россия готова к продолжению боевых действий», – заключил Лизан.

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